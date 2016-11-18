القوات النظامية تتقدم على جبهة الميدعاني بالغوطة الشرقية .. سانا : تدمير تجمعات للارهابيين بأرياف حلب ودمشق وحمص وحماة ودير الزورودرعا

سيطرت قوات النظام وميليشياته اليوم الخميس (17 تشرين الثاني/نوفمبر) على نقطتين في جبهة بلدة ميدعاني في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، بعد معارك عنيفة مع كتائب الثوار.

وأفاد جيش الإسلام، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات النظام وميليشياته شنّت هجوماً عنيفاً على الغوطة الشرقية من جهة ميدعاني، بغية اقتحام المنطقة، ودارت اشتباكات عنيفة مع عناصر جيش الإسلام، استطاع الأخير خلالها إعطاب دبابة لقوات النظام، كانت تحاول اقتحام جبهة الميدعاني.

وأشار إلى أن قوات النظام وميليشياته تقدمت على جبهة ميدعاني، وسيطرت على نقطتين، مؤكداً استمرار المعارك العنيفة التي يخضها الثوار في التصدي لقوات النظام.

وترافق هجوم قوات النظام وميليشياته على الغوطة الشرقية بقصف جوي ومدفعي استهدف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، فقضى مدني يدعى “حكمت الحمد” وأصيب آخرون بجروح بينهم نساء وأطفال، جراء غارة جوية استهدفت الأحياء السكنية في بلدة بيت سوى، وتعرضت منطقة المرج في الغوطة الشرقية لقصف جوي بأربع غارات جوية استهدفت بلدات الميدعاني والنشابية، مما أسفر عن إصابة امرأة، كما سقط جرحى في صفوف المدنيين، جراء سقوط صاروخ أرض-أرض على الأحياء السكنية في مدينة دوما، بحسب مديرية الدفاع المدني في ريف دمشق.

فيما ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن :

عمليات مكثفة على مواقع التنظيمات الإرهابية بريف حلب.. تدمير تجمعات لـ “النصرة وداعش” بأرياف دمشق وحمص وحماة ودير الزور.. إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين للمجموعات الإرهابية في درعا

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بالطيران الحربي عمليات مكثفة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية التكفيرية المرتبطة بنظامي آل سعود وأردوغان في ريف حلب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش قصفت بالمدفعية تجمعات ومقرات لإرهابيي “جيش الفتح” في قريتي المنصورة وخوابي العسل ومنطقتي الراشدين 4 و5 في الريف الغربي.

ولفت المصدر إلى أن القصف “أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير العديد من أوكارهم وآلياتهم”.

وحققت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة خلال الأيام القليلة الماضية تقدما كبيرا في عملياتها على أوكار إرهابيي “جيش الفتح” حيث استعادت السيطرة الكاملة على مشروع الـ 1070 شقة وضاحية الأسد وقرية منيان.

وأكد المصدر العسكري “تدمير أحد المقرات الرئيسية لإرهابيي (جيش الفتح) خلال غارة نفذها الطيران الحربي السوري على مواقعهم في بلدة خان العسل جنوب غرب حلب بنحو 12 كم”.

وأوضح المصدر أن الطلعات الجوية للطيران الحربي “طالت خطوط إمداد وأرتال آليات لإرهابيي (جبهة النصرة) في حريتان وكفر حمرا شمال مدينة حلب حيث أسفرت عن تدمير عربات مدرعة وآليات دفع رباعي مزودة برشاشات”.

وتعد بلدة حريتان وقرية كفر حمرا من المقرات الرئيسية لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامتها حيث تصل إليها الأسلحة والذخيرة عبر الحدود التركية التي حولها نظام أردوغان إلى معابر غير شرعية لتهريب الأسلحة والذخيرة وتسلل المرتزقة القادمين من الخارج.

تدمير 3 سيارات مزودة برشاشات لإرهابيي تنظيم “داعش” في قرية المزبورة بريف حلب الشرقي

وفي وقت لاحق أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة استهدفت بعد ظهر اليوم تجمعات وأوكارا لإرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وكبدتهم خسائر في الأفراد والعتاد بريف حلب.

وذكر المصدر العسكري لـ سانا أن وحدات من الجيش وجهت ضربات نارية مركزة على تجمعات وأوكار لإرهابيي تنظيم “داعش” في قرية “المزبورة” إلى الشمال الشرقي من الكلية الجوية “نحو 40 كم” شرق حلب.

وأفاد المصدر العسكري بأن عمليات الجيش أسفرت عن تدمير ثلاث سيارات مزودة برشاشات والقضاء على من بداخلها من إرهابيي التنظيم.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” وتتكبد خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد بعمليات الجيش والقوات المسلحة.

وحدات من الجيش تسقط طائرتين مسيرتين مفخختين للمجموعات الإرهابية وتقضي على عدد من أفرادها في درعا

وأوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” ودمرت لهم أسلحة وعتاداً حربياً في درعا.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لسانا بأن “وحدات من الجيش تمكنت وبعد عملية رصد ومتابعة من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين للمجموعات الإرهابية شمال شرق جامع بلال الحبشي بدرعا البلد وجنوب بناء مدار شمال مخيم النازحين في درعا”.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة “قضت على مجموعة إرهابية بكامل أفرادها خلال كمين محكم في محيط بئر أم الدرج بحارة البجابجة في درعا البلد وعرف من الإرهابيين القتلى “عيسى عدنان فالوجة ورمضان أبو عون”.

وتنتشر في أحياء منطقة درعا البلد وعدد من القرى والبلدات بريف المحافظة تنظيمات إرهابية أغلبها يتبع لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “لواء توحيد الجنوب وكتائب مجاهدي حوران وكتيبة مدفعية سجيل” وغيرها التى تتلقى الدعم من كيان العدو الإسرائيلي الذي شكل معها “وحدة ارتباط” لتنسيق ودعم جرائمها في سورية.

الطيران الحربي يدمر بريفي حماة وإدلب مقار وآليات لإرهابيي “جيش الفتح” ويقضي على أعداد منهم

في هذه الأثناء دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري آليات ومقار لإرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي آل سعود وأردوغان الإخواني في طلعات على تجمعاتهم في عدد من قرى وبلدات ريفي حماة وإدلب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن سلاح الجو “نفذ غارات جوية مكثفة على تجمعات وتحصينات المجموعات الإرهابية في مورك والزكاة وطيبة الإمام واللحايا وزور الحيصة واللطامنة وحلفايا والزلاقيات وتل المنطار والتناهج والمصاصنة وكفر زيتا” بريف حماة مبينا أن الغارات أسفرت عن “تدمير مقار وآليات للمجموعات الإرهابية إضافة إلى القضاء على عدد كبير من الإرهابيين”.

وفي ريف إدلب الجنوبي أكد المصدر “تدمير مقار ودشم للإرهابيين والقضاء على العديد منهم في خان شيخون وركايا سجنة والنقير وغرب أبو الضهور”.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي على الحدود الإدارية مع محافظة إدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “أحرار الشام وصقور الشام وفيلق الشام وأجناد الشام” وغيرها المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” إضافة إلى مجموعات تابعة لـ “جند الأقصى” الإرهابي الموالي لتنظيم “داعش” التكفيري وتعتدى جميعها على الأهالي في محافظات حلب وإدلب وحماة.

تدمير أوكار وتجمعات لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في خان الشيح وغرب بئر الأفاعي بريف دمشق الغربي

وأكد مصدر عسكري تدمير أوكار وتجمعات لتنظيم “جبهة النصرة” خلال العملية العسكرية المتواصلة التي ينفذها الجيش والقوات المسلحة ضد الإرهاب التكفيري في ريف دمشق الغربي.

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش قصفت فجر اليوم مواقع للمجموعات الإرهابية التكفيرية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في خان الشيح وغرب بئر الأفاعي بالريف الغربي.

ولفت المصدر إلى أن القصف “أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين وتدمير العديد من أوكارهم وأسلحتهم وذخيرتهم”.

وحققت وحدات الجيش خلال عمليتها العسكرية لاجتثاث الإرهاب من منطقة خان الشيح منذ مطلع الشهر الماضي تقدما كبيرا حيث فرضت سيطرتها الأحد الماضي على خربة خان الشيح وعدة كتل أبنية من مساكن الدفاع الجوي في المنطقة.

وتنتشر في منطقة خان الشيح التي كانت مخيما للاجئين الفلسطينيين مجموعات إرهابية تكفيرية تتبع لتنظيم “جبهة النصرة” وتتلقى الأسلحة من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي حيث ضبطت وحدات الجيش في السادس من الشهر الجاري أسلحة وذخائر وصواريخ أمريكية وإسرائيلية الصنع داخل أحد المعامل في حارة البويضية ببلدة خان الشيح.

وحدات من الجيش بإسناد من سلاح الجو تقضي على إرهابيين من “داعش وجبهة النصرة” في ريف حمص

كما سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي “داعش وجبهة النصرة” بنيران وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في ريف حمص.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مقرات وآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي على اتجاه تلول الصوانة شرق مدينة حمص بنحو 90 كم مبينا أن القصف “ألحق خسائر فادحة بالتنظيم التكفيري وأوقع العديد من إرهابييه بين قتيل ومصاب”.

وفي الريف الشمالي تركزت عمليات الجيش خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع المجموعات التكفيرية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في قريتي الفرحانية وعين حسين الجنوبي على بعد نحو 30 كم عن مدينة حمص.

وأفاد المصدر العسكري بأن العمليات “أسفرت عن تدمير آليات وتجمعات الإرهابيين ومقتل العديد منهم”.

ولاحقا ذكر المصدر العسكري أن وحدات من الجيش قضت على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” وأصابت آخرين باستهداف مقراتهم وتجمعاتهم في أم شرشوح والغنطو ومنطقة المشاريع وحوش الزبادي بريف حمص الشمالي الغربي وفي عزالدين والزعفرانة وجورة حسيان ومزارع العنز بالريف الشمالي وفي قريتي رحوم والمشيرفة الجنوبية بالريف الشرقي.

ونفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري بحسب المصدر العسكري غارات مركزة على تجمعات وأوكار لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته ودمر مقرات وأوكارا لهم في كفرلاها وتلدو وأم شرشوح وتلبيسة بريف حمص الشمالي.

وأسفرت عمليات الجيش أمس عن تدمير تجمعات للإرهابيين في كفرلاها والسعن وجوالك والغنطو وحوش الطالب بريف حمص الشمالي حيث تنتشر مجموعات تكفيرية يتبع أغلبها لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي تستهدف القرى المجاورة ومدينة حمص بالقذائف كان آخرها أول أمس حيث استشهد شخصان وأصيب 7 آخرون نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفتين على حى النزهة.

وحدات من الجيش توقع 26 قتيلا على الأقل بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور

وأكد المصدر العسكري سقوط 26 قتيلا على الأقل بين صفوف ارهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات الجيش والقوات المسلحة العاملة في دير الزور.

وذكر المصدر أن عناصر حامية المطار العسكري اشتبكت فجر اليوم مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” تسللت باتجاه الساتر الشرقي للمطار.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات اسفرت عن دحر أفراد المجموعات الإرهابية وتدمير آلياتهم وأسلحتهم وسقوط 6 قتلى على الأقل بين صفوفهم.

وتعرض مطار دير الزور العسكري خلال الفترة الماضية لعشرات الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم “داعش” وجميعها باءت بالفشل أمام صمود وبسالة عناصر حامية المطار وذلك رغم الدعم المفضوح الذي يتلقاه التنظيم التكفيري من “التحالف الأمريكي” الذي استهدف في تموز الماضي أحد مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة قرب المطار ما مهد الطريق لإرهابيي “داعش” للسيطرة عليه.

ولفت المصدر العسكري إلى أن وحدات الجيش العاملة في دير الزور “قصفت بالمدفعية والدبابات بؤر وتحركات إرهابيي تنظيم “داعش” في حي الصناعة وحقل التيم ومعبر الجفرة ما أدى إلى سقوط 20 قتيلا على الاقل بين صفوفهم”.

وتنتشر في بعض أجزاء حقل التيم النفطي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” تقوم بسرقة النفط وتهريبه إلى خارج الحدود حيث تؤكد مئات التقارير دخولها إلى الأراضي التركية بموجب صفقات ثبت تورط أردوغان شخصيا فيها إضافة إلى عدد من أفراد أسرته وأركان نظامه.

شام تايمز

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