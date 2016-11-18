تطبيق جديد من غوغل لتحسين جودة صور ذكرياتك القديمة

يهدف تطبيق جديد من شركة غوغل الأميركية إلى مساعدة المستخدمين على مسح الصور القديمة ضوئياً مع الاحتفاظ بشكلها الأصلي.

ويتيح التطبيق نسخ الصور القديمة بصيغة رقمية، حيث تبدو بحال أفضل وذلك بفضل المزايا المنوعة التي يقدمها التطبيق بما فيها ميزة تدفق الالتقاط التي تساعد المستخدم في الحصول على صور مثالية وخالية من الوهج، بالإضافة إلى إمكانية تحسين أطراف الصورة وتعديل ألوانها وإضاءتها.

ويدعم التطبيق أيضاً بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية ،عدة مزايا ذكية مثل ميزة الاقتصاص التلقائي للصورة عبر اكتشاف الحواف، وميزة التدوير التلقائي الذكي التي بفضلها تبقى الصور بالاتجاه الصحيح بصرف النظر عن الطريقة التي يتبعها المستخدم لمسح الصورة ضوئياً.

ويمكن للمستخدمين حفظ الصور المنسوخة بنقرة واحدة في تطبيق صور غوغل، الأمر الذي يسهل تنظيم الصور والبحث عنها ومشاركتها، بالإضافة إلى تخزينها بطريقة آمنة وبجودة عالية.

يُشار إلى أن تطبيق “Photo Scan” متوفر مجاناً عبر متجر آب ستور ويُمكنكم تنزيله بحجم 128 ميجابايت، في حين يُمكن لمستخدمي نظام أندرويد تنزيل التطبيق عبر متجر غوغل بلاي.

شام تايمز

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