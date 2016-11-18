طوني بلير يسعى لمنصب استشاري في الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب

لندن ـ “شام تايمز”: يسعى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير للحصول على منصب استشاري في الإدارة الجديدة للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة (ديلي ستار) أن بلير على وشك الاعلان عن أكبر عودة مفاجئة من نوعها إلى السياسة العالمية، ووضع نفسه في طابور الساعين للانضمام إلى ترامب في البيت الأبيض مطلع العام المقبل.

وقالت إن بلير شوهد وهو يتناول الغداء بأحد المطاعم الفخمة في نيويورك مع رجل الاعمال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتخب ومستشاره المقرب والذي برز كلاعب قوي في الإدارة الجديدة.

واضافت الصحيفة أن كوشنر البالغ من العمر 35 عاماً يمارس سلطة حقيقية في المساعي التي يبذلها عمه ترامب لبناء فريقه الجديد، مما جعل بلير مرشحاً قوياً للعب دور استشاري فيه بفضل الروابط القوية بينهما.

وكمواطن بريطاني، لا يحق لبلير شغل منصب رسمي في الإدارة الجديدة للرئيس ترامب، لكن بامكانه ممارسة دور مستشار فيها.

وكان بلير اعلن الشهر الماضي أنه سيغلق جميع مؤسساته الاستشارية التجارية، ووجّه رسالة عبر البريد الالكتروني إلى موظفيه يبلغهم فيها بقراره اغلاق مؤسسة (طوني بلير أسوشيتس)، وتكريس جل وقته للعمل الخيري غير الربحي.

وشغل بلير منصب رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007، وزعيم حزب العمال من 1994 إلى 2007، وتولى بعدها منصب المبعوث الخاص للجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط من 2007 وحتى 2015.

شام تايمز

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