قطر تحوّل مبنى السفارة الامريكية في لندن إلى فندق فخم كلفته مليار جنيه استرليني

لندن ـ “شام تايمز”: حصلت شركة بريطانية للتطوير العقاري مدعومة من قطر على الضوء الأخضر من السلطات البريطانية المختصة لتحويل مبنى السفارة الامريكية في حي مي فير وسط لندن إلى فندق فخم، في إطار مشروع ضخم كلفته مليار جنيه استرليني (25ر1 مليار دولار) لتطوير ميدان غروفنر.

وقالت صحيفة (إيفننغ ستناندارد) إن مجلس بلدية وستمنستر وافق على خطط تطوير مبنى السفارة الامريكية وتحويله إلى فندق فخم يحتوي على 137 غرفة، ومحال تجارية ومطاعم ومنتجع صحي وقاعة للمناسبات تتسع لـ 1000 شخص.

واضافت إن مشروع التطوير تديره شركة (الديار) العقارية المملوكة من قبل الحكومة القطرية، ومن المقرر أن يبدأ مطلع العام 2017 حين تنتقل السفارة الامريكية إلى مبناها الجديد في منطقة واندسوورث الواقعة جنوب غرب لندن.

واشارت الصحيفة إلى أن المهندس المعماري البريطاني ديفيد شيبرفيلد وضع تصاميم تطوير المشروع الجديد وهي مستوحاة من المبنى الأصلي للسفارة الامريكية في لندن، والتي يعمل فيها حالياً 1000 موظف.

وتملك قطر مشاريع استثمارية ضخمة في لندن إلى جانب مبنى السفارة الامريكية، مثل مخازن هارودز، وعمارة هايد بارك 1 السكنية التي تحتوي على أغلى شقق من نوعها في العالم، فضلاً عن 26% من أسهم مخازن سينزبري للمواد الاستهلاكية، وأسهم في شركة سونغ بيرد للاستثمارات العقارية، وفي مصرف باركليز، وفي بورصة لندن، و20% من أسهم سوق كامدن في شمال لندن من خلال حصتها في شركة الاستثمارات العقارية (تشيلسفيلد).

شام تايمز

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