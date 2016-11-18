عرضت عذريتها للبيع في قطار لمساعدة شقيقها المصاب بالسرطان

لندن ـ “شام تايمز”: أقدمت شابة في التاسعة عشرة من العمر على عرض عذريتها للبيع في قطار لمن يرغب في هتكها مقابل 24 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 30 ألف دولار، وسط ذهول الركاب انطلاقاً من رغبتها في تأمين الأموال اللازمة لعلاج شقيقها المصاب بمرض السرطان.

وذكرت صحيفة (ديلي ستار) أن الفتاة شوهدت وهي تتجول في مقصورات القطار وتحمل لافتة كتبت عليها اعلاناً عن بيع عذريتها وشهادة طبية تثبت أنها عذراء فعلاً، لجمع المال المطلوب لعلاج شقيقها المريض بعد أن نفدت أموال عائلتها.

وقالت إن الشرطة الصينية أوقفت الفتاة واقتادتها إلى مركزها في مقاطعة هانغشو للتحقيق، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستوجه ضدها أي تهم.

واضافت الصحيفة إن شقيق الفتاة المصاب بسرطان العظام وصف سلوك شقيقته الصغرى بأنه “أحمق، ونبع من أصرارها على التدخل لجمع أموال العلاج بعد أن علمت أن عائلتنا غير قادرة على تأمينه”.

وشهدت الصين من قبل حوادث مماثلة، حيث لجأت جدة إلى بيع دمى الجنس في الشوارع لتأمين المال المطلوب لعلاج حفيدها البالغ من العمر ثلاث سنوات بعد تشخيص اصابته بالمرض نفسه، في حين عرضت طالبة جامعية بيع عذريتها في مزاح لتأمين الأموال المطلوبة لدراستها الجامعية.

شام تايمز

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