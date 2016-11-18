زواج أقصر قزمين في العالم

لندن ـ “شام تايمز”: شهدت العاصمة البريطانية لندن أقصر قزمين في العالم يصل طولهما مجتمعين إلى 170 سنتيمتراً، وقامت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتأكيد أنهما أقصر عروسين في العالم.

وقالت صحيفة (ديلي ميرور) إن العريس باولو يبلغ من العمر 30 عاماً ويصل طوله إلى 90 سنتيمتراً، في حين يصل طول العروس كاتيوشيا (26 عاماً) إلى 80 سنتيمتراً، وعانى كل منهما من أعراض الضمور التقزمي المشوّه بعد الولادة.

واضافت أن موظفين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية قاما بقياس طول الزوجين القرزمين فوق سجادة حمراء وهما يرتديان ملابس الزفاف أمام مبنى البرلمان البريطاني.

وكان باولو تعرف على كاتيوشيا قبل عشر سنوات ووقع في غرامها منذ النظرة الأولى وبادلته الأخيرة هذا الشعور بسبب وحدة المصير.

وعقد الحبيبان القزمان قرانهما هذا الأسبوع أمام عائلتيهما وأصدقائهما في مسقط رأسيهما بلدة إتوبيفيا في البرازيل.

شام تايمز

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