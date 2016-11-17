قطيع أبقار نيوزيلندي ينجو بأعجوبة بعد شطر الزلزال للحظيرة

التقطت كاميرا طائرة هليكوبتر نيوزيلندية مقطع فيديو لقطيع أبقار أنقذتهم العناية الإلهية بعد أن شطر زلزال هائل وقع مساء الأحد في نيوزيلندا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، الحظيرة إلى نصفين، وذلك في إطار جهود السلطات النيوزيلندية إنقاذ ضحايا الزلزال.

وعلى الرغم من قوة الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف وراءه خسائر مادية فادحة لا تزال تحصرها الحكومة النيوزيلندية في الوقت الحالي، إلا أن هذا الفيديو أذهل شبكات التواصل الاجتماعي، حيث مزق الزلزال المرعى الذي كانت تعيش فيه الأبقار، ولم يتبق منه سوى جزيرة صغيرة جداً من العشب.

ولحسن حظ القطيع أنه كان يقف بجوار بعضه وعلى جزء جبلي قوي لم يتأثر بقوة الزلزال، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شام تايمز

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