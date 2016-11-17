صراع كريستيانو رونالدو وميسي يتجدد على جائزة “جلوب سوكر”

أُعلن اليوم عن أسماء 6 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفصل لاعب في العالم “جلوب سوكر” والتي يتم تقديمها في دبي يومي 27/28 ديسمبر/كانون أول القادم.

ويتنافس كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالإضافة لأربعة لاعبين آخرين على الجائزة والتي حصل عليها ليونيل ميسي في نسخة العام الماضي 2015.

وننقل لكم في “” المرشحين للفوز بالجائزة :

1. كريستيانو رونالدو (ريال مدريد – منتخب البرتغال) : أثبت البرتغالي كريستيانو رونالدو موهبته على مدى السنين الماضية، ويعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين على مر العصور، حيث حقق ثلاث كرات ذهبية خلال مسيرته وينافس على الرابعة في العام الحالي.

وحقق كريستيانو ألقابًا هامة للغاية مع ريال مدريد والمنتخب البرتغالي الموسم الماضي، حيث تُوج مع النادي الملكي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وحصد مع البرتغال لقب كأس أمم أوروبا على حساب فرنسا في الأراضي الفرنسية الصيف الماضي.

2. ليونيل ميسي (برشلونة – منتخب الأرجنتين) : إلى جانب كريستيانو رونالدو يعتبر اللاعب الأرجنتيني من أفضل اللاعبين على مر العصور، وفاز ميسي بخمس كرات ذهبية كأكثر لاعب في التاريخ يتوج بهذه الجائزة، كما توج بجائزة أفضل لاعب لجوائز جلوب سوكر العام الماضي.

ونجح ميسي الموسم الماضي بالفوز بثلاث ألقاب محلية مع برشلونة، حيث فاز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، لكنه خسر نهائي كوبا أميركا المئوية، وقد سجل ميسي العديد من الأرقام القياسية في مسيرته الرياضية فهو أفضل هداف في الدوري الإسباني برصيد 316 هدف قابلة للزيادة وهو هداف الأرجنتين التاريخي بـ56 هدف في 114 مباراة.

3. جيمي فاردي (ليستر سيتي – منتخب إنجلترا) : المرشح الثالث للفوز بهذه الجائزة هو الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي الذي شكل مفاجأة في الموسم الماضي في الدوري الممتاز وحصد اللقب كأول مرة في تاريخ النادي.

وساهم فاردي في تتويج ليستر باللقب الإنجليزي الأول بتسجيله لـ24 هدفًا للنادي كثاني هداف في المسابقة، سيرة فاردي مختلفة عن بقية اللاعبين فهو في عام 2012 كان مجرد لاعب هاوي في أحد أندية الهواة في إنجلترا.

4. جونزالو هيجواين (نابولي/يوفنتوس – منتخب الأرجنتين) : المرشح الرابع هو الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الحالي ونادي نابولي في الموسم الماضي، والذي سجل 36 هدفًا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي كأول لاعب في تاريخ الكالتشيو يصل لـ36 هدف في موسم واحد متفوقًا على غونار نوردال 35 هدفًا.

5. جاريث بيل (ريال مدريد – منتخب ويلز) : جناح ريال مدريد والمنتخب الويلزي هو المرشح الخامس، وساهم النفاثة الويلزية بتتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي، كما ساهم بتأهل ويلز لنصف نهائي كأس أمم أوروبا لأول مرة في تاريخ المنتخب الويلزي.

6. انطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد – منتخب فرنسا) : ساهم الفرنسي في حصول أتلتيكو مدريد على المركز الثالث في الدوري الإسباني والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، سجل في الدوري الإسباني 22 هدفًا في 38 مباراة وفي دوري أبطال أوروبا 7 أهداف في 13 مباراة.

وساهم جريزمان في وصول منتخب فرنسا إلى نهائي كأس أمم أوروبا الصيف الماضي، في المباراة التي خسرتها بلاده أمام البرتغال وسجل في اليورو 6 أهداف وكان هداف البطولة.

كووورة

شام تايمز

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