مسؤولة أوكرانية تتعرى على مواقع التواصل !

أثارت صور نصف عارية لنائبة وزير الداخلية الأوكراني الجديدة المسؤولة عن ملف الاندماج مع القارة العجوز، الجدل في بلدها، حيث دافع عنها مسؤولون حكوميون فيما اعتبر آخرون تعيينها “فضيحة”.

واتهم منتقدون المسؤولين عن تعيين أناستيشيا ديفا (24 عاما) باختيار شابة صغيرة السن في منصب مهم دون تدقيق سليم، كما واجهت هي اتهامات بإضافة خبرات لم تخضها في سيرتها الذاتية.

ودافع وزير الداخلية أرسين أفاكوف عن صور أناستيشيا باعتبارها “مسألة شخصية”، مشيرا إلى أنها التقطت عندما كانت طالبة.

وتابع: “لديها قدرة على العمل وتملك مهارات التواصل، ولديها درجة الماجستير ومتمكنة من الإنكليزية والفرنسية”.

وأضاف الوزير: “هل الطلاب ليس لهم الحق في التقاط صور شخصية؟ هذا تعصب أعمى”.

ووفقاً لقناة سكاي نيوز ، رغم ذلك، بقيت الصور موجودة على حسابات أناستيشيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بعد تعيينها نائبة لوزير الداخلية، وإدراتها لملف حساس هو اندماج أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جهة أخرى، هاجمت نائبة المتحدثة باسم الحكومة، إيرينا غيراشينكو، تعيين أناستيشيا قائلة: “السؤال ليس بشأن الصور العارية. الناس بإمكانهم التقاط أي صور يحبونها وهذه الصور لا يمكن أن تكون أساسا للاختيار أو الاستبعاد”.

وأضافت: “السؤال هنا عن انتهاك الإجراءات”، مشيرة إلى أن أناستيشيا تم اختيارها “دون أي منافسة”، وأن سيرتها الذاتية تحتوي “بيانات كاذبة”.

شام تايمز

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