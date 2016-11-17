من هي تيفاني ابنة ترامب ” الشاعرة ” ؟

تيفاني ترامب هي ابنة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وهي من زوجته الثانية مارلا مابلز، وقد ولدت في 13 أكتوبر 1993، إذ احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلادها الثالث والعشرين، وهي واحدة من ضمن أولاد ترامب الخمسة.

وتفوقها شهرة إيفانكا ترمب، ابنته المولودة في 30 أكتوبر 1981 والتي تعتبر سيدة أعمال تجمع بين العمل في مجال عروض الأزياء، وتحل نائب رئيس التطوير العقاري في منظمة ترامب، وقد عرفت كنجمة إعلانات، وهي وجه مميز في حملة دعم والدها الذي يدللها كثيرا.

بعكسها تبدو تيفاني، ثاني أصغر الأبناء الخمسة، في الظل، ولم تبد للعيان كنجمة يشار إليها في الحملة الانتخابية إلا مؤخراً عندما ألقت كلمة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في كليفلاند، ما جعل وسائل الإعلام الأميركية ترغب في تسليط الضوء عليها وعن حياتها، برغم أن معلومات كثيرة جدا متوفرة عنها بسبب ولعها بوسائل التواصل لا سيما “تويتر” و”إنستغرام”، فقد عرف عن تيفاتي غرامها بنشر صورها مبدية الأناقة والاهتمام المتواصل بفنون الموضة.

ووفق ما اوردت قناة العربية ، فقد لاقى ظهورها ردود فعل متباينة لدى الجمهور، حيث شبهها بعضهم بالممثلة الكوميدية الأميركية فانيسا باير، وثمة من قال إنها تشبه مايلي سايرس المغنية والكاتبة الأميركية.

ومن الحقائق المتعلقة بحياتها التي بدأ الناس في تداولها، النظر إلى تاريخها الذي يجمع بين عشق الموسيقى والموضة والرغبة في تمثل خطى أختها الأكبر.

وقد أكملت تيفاني دراستها في جامعة بنسلفانيا بوقت سابق من هذا العام، في تخصص علم الاجتماع بالتركيز على الدراسات الحضرية، وهي تسير في طريق عرض الأزياء على نهج أختها الأكبر، حيث شاركت في عرض بأسبوع نيويورك للموضة.

وعرفت بعدد محدود من المحاولات في الغناء وكتابة الأغنيات ففي عام 2011 أصدرت دويتو بعنوان “مثل الطيور”، وقد غنتها في أيام الجامعة.

وأبناء ترمب هم: تيفاني من طليقته مارلا التي طلقها بعد شهرين من مولد تيفاني، وإيفانكا (35 سنة) وإريك (31 سنة) ودونالد ج آر (37 سنة) من طليقته الأولى إيفانا ترمب ويعيشون مع والدهم بقصره الفخم في نيويورك، والأخير وهو بارون (9 سنوات)، من زوجته الحالية ميلانيا.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes