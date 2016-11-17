نصري : غوارديولا حرم ميسي من الجنس ليخرج أفضل ما لديه !

كشف النجم الفرنسي سمير نصري لاعب فريق اشبيلية الاسباني عن قاعدة غريبة جدا يطبقها المدرب الإسباني جوسيب غواديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي مع الفرق التي يدربها.

وأشار نصري لاعب مانشستر سيتي السابق والمعار حاليا للفريق الأندلسي إلى ان حرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني من الجنس لعب دورا كبيرا في تألق البرغوث تحت قيادة مدربه السابق بيب غوارديولا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، انتقل نصري إلى صفوف إشبيلية على سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد أن قضى فترة التحضير للموسم الجديد مع مانشستر سيتي.

وكشف اللاعب الدولي السابق عما فرضه المدرب غوارديولا على اللاعبين فور وصوله إلى ملعب الاتحاد، بما في ذلك تحريم ممارسة الجنس في الليلة التي تسبق مباريات الفريق السماوي.

وقال نصري في مقابلة مع صحيفة “ليكيب دي سوار” الفرنسية: “بالنسبة لبيب فإن النشاط الجنسي للاعبيه يجب ان يحدث قبل منتصف الليل لكي يحظى اللاعبون بليلة جيدة من حيث النوم، حتى لو كانوا في عطلة في اليوم التالي”.

وأضاف “لقد أخبرنا غوارديولا أنه أخرج أفضل نسخة من ميسي مع برشلونة وروبرت ليفاندوفيسكي مع بايرن ميونيخ عن طريق منع ممارسة الجنس ليلة المباريات لتجنب العديد من المشاكل والإصابات العضلية”، مشيرا إلى أنه وضع نظاما يتعلق بالنوم المبكر والراحة التامة في الليل، الأمر الذي ساهم في إنقاذ مستقبل النجم الأرجنتيني من شبح الإصابات.

من جانب آخر تطرق نصري للحديث عن رحيله عن مانشستر سيتي، وقال: “غوارديولا أخبرني أن الأمر كان فوضويا، لقد تحدث لي عدة مرات وركلني أيضا، وقال لي انه بإمكانياتي لا يجب ان أكون في السيتي بل في برشلونة “.

وأضاف “تكلمنا كثيرا وأراد مني أن أبقى في النادي وقلت له أني أريد أن أضمن مكانا في التشكيل الأساسي”.

وبسؤاله عن الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه ليونيل ميسي، أجاب نصري: “إذا كنت ستقارن من الناحية البدنية فسأختار كريستيانو، أما في كرة القدم، سيكون ميسي اختياري، لكن بالنسبة لي أنا أفضل أندرياس إنييستا”.

شام تايمز

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