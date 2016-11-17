برشلونة يوقع عقد رعاية جديد مع شركة راكوتن اليابانية

سيضع نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم اسم شركة “راكوتن” اليابانية، الرائدة عالميا في مجال التجارة الالكترونية والاتصالات والمحتويات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات للخدمات المالية للمستهلكين والشركات، على قمصانه اعتبارا من موسم 2017-2018 بحسب ما اعلن الاربعاء.

وستكون الشركة اليابانية الراعي الرئيسي للنادي الكاتالوني الذي سيضع اسمها على صدر لاعبيه خلفا للخطوط الجوية القطرية لمدة اربعة مواسم اعتبارا من تموز/يوليو 2017 وحتى 2021 وذلك مقابل 55 مليون يورو سنويا اضافة الى حوافز خاصة بلقبي الدوري المحلي (5ر1 مليون يورو) ودوري ابطال اوروبا (5 ملايين يورو) ما سيرفع القيمة الى 5ر61 مليون يورو سنويا في حال توج الفريق باللقبين.

واعلن عن الصفقة في قاعة “اوديتوري 1899” بالقرب من ملعب “كامب نو” بحضور رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ونائبه المسؤول عن التسويق والعلاقات العامة مانيل اورويو ومؤسس الشركة اليابانية ومديرها التنفيذي هيروشي ميكيتاني.

وقال برشلونة في بيان: “توصل برشلونة وراكوتن لاتفاق يجعل من الشركة اليابانية الراعي العالمي الرئيسي للنادي وسيتواجد اسمها على الجهة الامامية من القميص خلال المواسم الاربعة المقبلة، اعتبارا من 2017-2018″، فيما كشف بارتوميو ان المفاوضات بشأن الاتفاق بين الطرفين “بدأت خلال حفل عشاء نظمه (مدافع الفريق) جيرار بيكيه في منزل هيروشي ميكيتاني في سان فرانسيسكو عام 2015”.

واكد بارتوميو بان برشلونة “سيعقد جمعية عمومية غير عادية لكي يطلع الاعضاء على تفاصيل الاتفاق”. ( AFP )

وكانت الخطوط الجوية القطرية الراعي الرئيسي للنادي الكاتالوني منذ عام 2013.

وسبق للجمعية العمومية ان وافقت في اواخر الشهر الماضي على تمديد عقد الرعاية مع شركة “نايكي” للمستلزمات الرياضية عشرة اعوام حتى 2028 مقابل اكثر من 150 مليون يورو سنويا ومع الخطوط الجوية القطرية حتى حزيران/يونيو 2017.

وكان من المفترض ان ينتهي عقد الرعاية الحالي مع “نايكي” عام 2018 لكن الطرفين توصلا في ايار/مايو الماضي للاتفاق على تمديد لخمسة اعوام حتى 2023 مع خيار التمديد لخمسة اعوام اخرى حتى 2028، ثم صادقت الجمعية العمومية على هذا الاتفاق في 29 الشهر الماضي.

وكشف نائب الرئيس ارويو ان العقد الجديد مع “نايكي” والذي يبدأ مفعوله اعتبارا من موسم 2018-2019 سيدر على النادي الكاتالوني بين 150 و155 مليون سنويا اذا ما اخذت في عين الاعتبار عائدات بيع القمصان والسلع الرسمية للفريق الى جانب القسم الثابت من العقد، مضيفا: “هذا الرقم يجعلنا اصحاب الاتفاق رقم 1 في عالم صناعة الرياضة”.

ويرتبط برشلونة بعقد الرعاية مع “نايكي” منذ عام 1998 والعائدات التي سيجنيها اعتبار من موسم 2018-2019 هي دون شك اكبر مما يناله مانشستر يونايتد الانكليزي، صاحب اكبر عقد رعاية في انكلترا، من شراكته مع العملاق الاميركي المنافس “اديداس” حتى 2026 اذ قدرت العائدات بـ83 مليون يورو سنويا.

اما بالنسبة لتجديد عقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية حتى صيف 2017، فحصل مقابل 5ر33 مليون يورو.

ومن المؤكد ان عقد الرعاية الجديد سيعزز الوضع المادي “الممتاز” للنادي الكاتالوني الذي سجل ايرادات غير مسبوقة وقدرها 679 مليون يورو عن موسم 2015-2016.

ويتوقع ان يرتفع هذا الرقم الى 695 مليون يورو في موسم 2016-2017. واستنادا الى هذه الارقام سيتمكن برشلونة على الارجح من تجاوز غريمه ريال مدريد (620 مليون يورو كايرادات عن موسم 2015-2016) في النسخة المقبلة من لائحة اغنى اندية كرة القدم والتي تصدرها سنويا شركة “ديلويت” العالمية.

شام تايمز

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