هواتف ” غالاكسي ” من ” سامسونغ ” تتيح الطباعة

إذا كنت تملك هاتف سامسونغ غالاكسي أو جهازا لوحيا، فسامسونغ تتيح لك الآن طباعة الصور والوثائق وغيرها من الملفات بكل سهولة.

فقد أعلنت الشركة أن تطبيق خدمة الطباعة على هواتف أندرويد بات يدعم مكتبة الطباعة Mopria، ويتيح ربط الهاتف الذكي بأكثر من 88 مليون طابعة، دون استخدام تطبيقات أو برامج أخرى.

ووفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، هذا يعني أن الأمر أصبح أسهل بالنسبة لمالكي هواتف سامسونغ غالاكسي من أجل طباعة الصور، دون الاضطرار للبحث عن أدوات محددة وطابعات مناسبة.

وبطبيعة الحال، فإن خدمة الطباعة تتيح لك إمكانية تحديد ميزات الطباعة مثل وضع اللون وعدد النسخ وحجم الورق وغير ذلك.

وتقول سامسونغ أن هذا التحديث متاح حاليا ويعمل في هواتف غالاكسي S4 و S5 و S6 و S7، ويمكن لأصحاب هواتف أندرويد النسخة 4.4 تحميل خدمة الطباعة مباشرة من “غوغل بلاي”.

شام تايمز

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