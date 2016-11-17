مئات التلامذة في شوارع نيويورك يهتفون “لا للعنصريين”

تظاهر مئات التلامذة الثانويين في مدينة نيويورك أمس الثلاثاء تحت أمطار غزيرة احتجاجا على انتخاب دونالد ترامب رئيسا امام البرج الذي يحمل اسمه في مانهاتن.

وبحسب “فرانس برس” أطلق التلامذة هتافات من نوع “لا للكو كلوكس كلان، لا للعنصريين، لا للفاشيين” و”اصرخوا بقوة نحن نرحب باللاجئين”، فيما فرض عشرات العناصر من الشرطة طوق امني امام برج ترامب لمنع التلامذة من دخوله.

وقالت التلميذة غرايس (17 عاما) من دون الكشف عن اسم عائلتها “نريد ان نؤكد ان خطابات ترامب وافكاره ليست مقبولة حتى ولو انتخب، ونريد ان نذكر نوابنا ان بامكاننا المقاومة وتجنب تطبيق ما وعد ترامب القيام به خلال حملته الانتخابية”، كما قالت جوزيه صديقتها “لا بد من تغيير نظام اختيار الناخبين الكبار، لان هيلاري كلينتون فازت بالانتخاب الشعبي”.

واحتج المتظاهرون على رفض ترامب الاجهاض وهتفت الفتيات “انه جسدي والخيار لي”، حيث باتت تجمعات الاحتجاج ضد ترامب شبه يومية امام برج ترامب منذ انتخاب ترامب رئيسا في الثامن من الشهر الحالي، وكان مئات التلامذة تظاهروا الاثنين في كاليفورنيا واوريغون وميريلاند احتجاجا على انتخابه في حين وعد ترامب بتعيين قاض في منصب خال في المحكمة العليا من معارضي تشريع الاجهاض.

شام تايمز

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