الدقائق الأخيرة مع الهاتف قبل النوم أخطر مما تتصور

أثبتت مجموعة من الدراسات والبحوث أن استخدام هاتفك الذكي قبل دقائق من الذهاب إلى السرير يترتب عليه الكثير من المشاكل الصحية أهمها عدم انتظام النوم الذي يؤثر بدوره على الوظائف الأخرى لجسم الإنسان.

ووفق ما ذكرته شبكة “بيزنس إنسايدر” فإن التحديق في الضوء الأزرق والأبيض المنبعث من شاشة هاتفك يمنع الدماغ من الإفراج عن هرمون الميلاتونين.

وبحسب قناة سكاي نيوز ، الميلاتونين هو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية في المخ، حين تواجه عينا الإنسان الظلام ويشعر بالنعاس، فيساعده على النوم.

ووجدت دراسة حديثة أجريت على 850 من البالغين أن استخدام الهاتف المحمول بعد إطفاء الأضواء يسبب المزيد من الأرق.

ولكن يبدو أن الابتعاد عن هاتفك الذكي ليس بالشيء السهل، حيث قال 71 في المئة من الأميركيين، في استطلاع سابق، إنهم ينامون عادة بجانب هواتفهم ولا يستطيعون فراقها.

شام تايمز

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