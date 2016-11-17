سقوف سيارات ” تسلا ” تتحول إلى خلايا شمسية

ستسمح تقليعة أعلن عنها إيلون ماسك مؤخرا تحت اسم Tesla Glass مخصصة لسائقي سيارات هذه الماركة بتقليل اضطرارهم للشحن من خلال المقابس الكهربائية المخصصة لذلك.

وتنوي شركة تسلا تركيب خلايا شمسية على أظهر سياراتها حتى ولو كانت من الفئة الاقتصادية.

وقد عرضت شركة تسلا موتورز مؤخرا مادة سميت بـ Tesla Glass طرحها المهندسون العاملون فيها. وكان من المتوقع استخدام الزجاج الفائق الصمود لإنشاء نوافذ تؤمن الرؤية الكلية في سيارات سيدان موديل S وسيارات كروس موديل X، إلا أن رئيس الشركة صرح بأن المادة الجديدة قد تستعمل في مجال آخر أيضا.

وبحسب قناة روسيا اليوم ، سيحاول مهندسو الشركة إدخال خلايا شمسية في بنية Tesla Glass مما سيزود سيارات تيسلا بمصدر بديل للطاقة ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار كون المادة الجديدة مادة اقتصادية نسبيا، فإن من المحتمل أن يتحول ظهر أرخص سيارة من سيارات الشركة وهي سيارة تسلا موديل 3 إلى خلايا شمسية ، وقد يصبح هذا الظهر الزجاجي لسيارات الشركة قابلا للطي ويفرش فوق السيارة عند الحاجة.

ويبلغ سعر سيارة تسلا موديل 3 35 ألف دولار وهي تقطع 340 كيلومترا من دون شحن بطاريتها وتتسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال ما يقل عن 6 ثوان.

شام تايمز

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