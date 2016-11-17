تركيا ترد بالمثل وتعين سفيرا جديدا لدى إسرائيل نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية

عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سفيرا جديدا لدى إسرائيل الأربعاء ردا على خطوة اتخذتها إسرائيل أمس وذلك للمضي نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت عام 2010 بعد تحالف وثيق.

وقالت إسرائيل وتركيا في يونيو حزيران إنهما ستقومان بتطبيع العلاقات وهو تقارب حركه احتمال إبرام صفقات مربحة للغاز في البحر المتوسط بالإضافة إلى المخاوف المشتركة من المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة قبل أن يغادر متجها إلى باكستان في زيارة رسمية “سنعين كمال أوكام مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية سفيرا لدى إسرائيل.”

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إيتان نئيه نائب السفير الإسرائيلي في لندن حاليا عين سفيرا لدى أنقرة. ولم يعلن على الفور متى سيتولى منصبه.

وانهارت العلاقات بين تركيا وإسرائيل في عام 2010 إثر مقتل عشرة نشطاء أتراك يؤيدون الفلسطينيين على أيدي قوات خاصة إسرائيلية كانت تفرض حصارا بحريا على قطاع غزة.

وكان الجنود الإسرائيليون صعدوا على متن السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت تتقدم قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة الخاضع لحكم حركة حماس.

ووافقت إسرائيل على دفع تعويضات قيمتها 20 مليون دولار لأسر القتلى في تطور مهم نحو استعادة العلاقات.

شام تايمز

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