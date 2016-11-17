بعد طول انتظار .. تطبيق ” واتس آب ” يدعم مكالمات الفيديو

قال بعض الخبراء العاملين على تطوير برنامج التواصل واتس آب إنهم بصدد إصدار نسخة جديدة من البرنامج تدعم مكالمات الفيديو خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الخبراء أن الميزة الجديدة ستكون متاحة على جميع الأجهزة المحمولة العاملة بأنظمة أندرويد و iOS وويندوز موبايل حيث سيكون بوسع أكثر من مليار مستخدم الاستفادة من هذه الخدمة. وهي ستعمل على الهواتف المزودة بنظام أندرويد ابتداء من نسخة 4.2، أما الأجهزة المزودة بنسخة iOS فيجب أن تكون مزودة بإصدار iOS 9 على الأقل.

وطبقاً لما نقلت قناة روسيا اليوم ، أشاروا إلى أن نسخ البرنامج الحالية توفر للمستخدم فقط إجراء المكالمات الصوتية وتبادل الرسائل النصية والصوتية، أما في النسخة الجديدة فسيتمكن المستخدم من إجراء مكالمات الفيديو بكل سهولة، وسيجب عليه النقر على زر الاتصال ضمن المحادثات، ليظهر له خياران الأول لإجراء مكالمة صوتية، والآخر لإجراء مكالمة فيديو.

ووفقا لهم ستعمل هذه الخدمة عند اتصال الهاتف المحمول أو الحاسب اللوحي بشبكة الإنترنت، ولضمان جودة أفضل للصورة والصوت يفضل أن يكون الجهاز متصلا بشبكة “واي فاي” أو LTE سريعة.

شام تايمز

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