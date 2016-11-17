رئيس المفوضية الأوربية : لا يجوز أن يتوجه جميع اللاجئين إلى ألمانيا

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن أسفه لرغبة جميع اللاجئين بالذهاب إلى ألمانيا، وذلك خلال نقاش جرى أمس الثلاثاء في بلدة سان فيتش البلجيكية الناطقة بالألمانية.

وقال يونكر “إن اللاجئين يصلون إلى اليونان أو إيطاليا، وبدلا من الموافقة على إيجاد ملجأ في مكان ما من أوروبا، باتوا جميعا يريدون الذهاب إلى ألمانيا. هذا لا يجوز”.

وتابع رئيس المفوضية الأوروبية، الذي شغل لسنوات عديدة منصب رئيس حكومة اللوكسمبورغ “إذا اعتمدنا التضامن في ما بيننا (بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) فعلى اللاجئين أن يكونوا مستعدين للتوجه إلى المكان الذي يحدد لهم”.

وأعطى يونكر بعدها مثالا على لاجئين في اليونان تريد لوكسمبورغ استقبالهم. وقال “لم يكن هناك أحد راغب بالتوجه إلى لوكسمبورغ وأكدوا جميعا أنهم يريدون التوجه إلى ألمانيا”. وتابع “عندما قلنا لهم إن لوكسمبورغ قريبة من الحدود مع ألمانيا امتلأت الطائرة بسرعة كبيرة”.

وشدد يونكر على ضرورة إفهام اللاجئين أن “أوروبا تريد مساعدتهم إلا أن عليهم أن يفسحوا المجال أمام تقديم هذه المساعدة لهم”. ودعا جميع من له علاقة بملف اللاجئين إلى السعي لإيجاد حل لمسألة اللاجئين، مشيرا إلى “الدول والاتحاد الأوروبي واللاجئين أنفسهم”.

(AFP)

شام تايمز

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