أبرشية في ألمانيا تشرف و تتكفل بمصاريف زيارة عشرات اللاجئين السوريين المسيحيين لبلدة في شمال الراين بهدف البحث عن سكن و فرص عمل

قالت صحيفة ألمانية، إن 250 لاجئاً سورياً مسيحياً زاروا بلدة “آلتنا” الواقعة في ولاية شمال الراين – وستفاليا غربي ألمانيا.

وأضافت صحيفة “در فستن”أن السوريين جاؤوا من مدينة “اسن” لاستكشاف البلدة ومعرفة المزيد عن عروض الدراسة والسكن والعمل.

وقالت الصحيفة إن “أبرشية ايسن” هي التي تولت مصاريف الزيارة بالتعاون مع منظمة كاريتاس الخيرية التي طرحت الفكرة.

وأشارت إلى أن السوريين الذين قاموا بالزيارة هم من الطائفة الكاثوليكية وهم “يبحثون عن مكان لممارسة شعائرهم الدينية بعدما دمرت الحرب العديد من مناطقهم وحولتها إلى مدن مهجورة”.

وقال عمدة البلدة اندريز هولسشتاين : “سيكون من الرائع لو انتقلت بعض العوائل إلينا”، وأضاف هولسشتاين أن قسماً ممن قاموا بالزيارة ليسوا من اللاجئين وهم يعيشون في ألمانيا منذ حوالي أكثر من ٧ سنوات، وكثيرون منهم يمتلك مهناً مهمة ومفيدة للبلدة.

وختم هولسشتاين بالقول إن كاتدرائية القديس ماثيو الكاثوليكية في المدينة أوضحت أنها مستعدة لمساعدة السوريين الكاثوليك في أمور العبادة واللقاءات الدينية.

شام تايمز

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