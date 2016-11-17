إستطلاع : ستة بالمئة من المدرسين في ألمانيا تعرضوا لعنف جسدي من قبل تلاميذهم !

أظهر استطلاع للرأي أن ستة من كل 100 مدرس في ألمانيا تعرضوا ذات مرة لعنف جسدي من قبل تلاميذ.

ويعني هذا، بحسب الاستطلاع أكثر من 45 ألفاً، أي 6 في المائة من المدرسين على مستوى جميع مدارس ألمانيا، حسبما ذكرت الرابطة الألمانية للتعليم والتربية في ألمانيا في مدينة دوسلدورف.

واستندت الرابطة في ذلك إلى استطلاع أجراه معهد فورزا المتخصص بين نحو ألفي مدرسة ومدرس على مستوى ألمانيا.

وتبين من خلال الاستطلاع بحسب أن نحو ربع المدرسين في ألمانيا (23 في المائة) تعرضوا ذات مرة لعنف نفسي مثل التهديدات والإهانات والسباب من قبل التلاميذ.

ومن أنواع الإيذاء الجسدي اللكمات والركلات والشد من الشعر و قذف المدرسين بأشياء.

وقال أودو بيكمان، رئيس الرابطة الألمانية للتعليم والتربية، إن استخدام العنف مع العاملين في الجهاز التعليمي في ألمانيا ليس حالات منفردة، وإن ثلثي المدرسين الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم كانوا ذات مرة هدفا للمضايقات الإلكترونية على الإنترنت من قبل تلاميذ في المدرسة.

(DPA)

شام تايمز

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