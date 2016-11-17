مدرس فرنسي يستعين باحتفالية بوغبا لحل مسألة رياضية

استعان مدرس رياضيات فرنسي بطريقة الاحتفال الشهيرة الخاصة بنجم كرة القدم الفرنسي بول بوغبا صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، لتعلم طلابه احدى المسائل الرياضية.

واشتهر الغزال الفرنسي بطريقة احتفاله الغريبة بتسجيل الأهداف في المباريات سواء مع مانشستر يونايتد أو مع منتخب بلاده، والمعروفة بـ “رقصة داب”.

واستخدم المعلم الفرنسي رقصة بوغبا لتكون بمثابة أداة تعليمية لطلابه في الفصل لحل إحدى المسائل الرياضية وتطبيق نظرية فيثاغورس الشهيرة في الرياضيات.

ونشر المعلم الفرنسي صورة الرقصة الخاصة باللاعب الفرنسي، وكتب سؤال حولها قائلاً: “هل تلك هي داب كاملة؟ “.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، حظيت فكرة المدرس الفرنسي بإشادة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم نشر الصورة المذكورة أكثر من 8000 مرة.

من جهته أبدى بوغبا سعادته الكبيرة باستخدام طريقة احتفاله كأداة تعليمية في بلاده، حيث أعاد تغريد الصورة عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر”، وأرفقها بعبارة قال فيها: “داب على حق، هل أنا على صواب؟”.

جدير بالذكر أن “رقصة داب” هي رقصة “هيب هوب” تقوم على مبدأ بسيط بخفض الرأس ورفع اليد من قبل الراقص في ذات الوقت، وهي تشبه كثيراً ردة فعلك عندما تعطس، حيث تضع رأسك قرب كتفك.

ونشأت “رقصة داب” في أمريكا، وانتقلت إلى أوروبا بشكل متأخر قليلاً، لكن كرة القدم سرعت كثيراً بنشرها، واستخدمها عدد كبير من نجوم الكرة على غرار الإنكليزي جيسي لينغارد والأرجنتيني باولو ديبالا ولاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس، في حين يبدو بوغبا قد اتخذها بشكل رسمي احتفالا له عند تسجيل الأهداف.

شام تايمز

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