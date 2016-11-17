رونالدو يلتحق بميسي في صدارة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم

التحق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني مجدداً بغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني في صدارة ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم، وذلك بعد تمديد عقده مع النادي الملكي لغاية شهر يونيو من عام 2021 .

وكان رونالدو قد استفاد من تحسين راتبه السنوي ليستعيد صدارة اللاعبين الأعلى أجراً مناصفة مع ميسي، الذي قد يعود مجدداً للانفراد بالصدارة، في حال وافق على تمديد وتجديد عقد إقامته في ” الكامب نو ” طالما أن تمديد عقده أصبح مرادفًا لرفع الراتب السنوي.

وضمت قائمة العشرة الأوائل من حيث الرواتب، أربعة لاعبين فقط من الدوري الإسباني وثلاثة لاعبين من الدوري الإنكليزي الممتاز، وثلاثة لاعبين من الدوري الصيني.

وبحسب تقرير لصحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، فإن ميسي ورونالدو يتقاضيان أعلى راتب سنوي في العالم في الوقت الحالي، إذ يحصل كل منهما على 18 مليونًا و 980 ألف جنيه إسترليني سنوياً ويحصلان أسبوعيًا على 365 ألف باوند إسترليني.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، صعد المهاجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني إلى المركز الثالث مستفيدًا هو الآخر من تمديد عقده مع “الميرينغي ” لغاية عام 2022 ، حيث أصبح يتقاضى سنويًا 18 مليونًا و 200 ألف جنيه بمعدل أسبوعي قدره 350 ألف باوند.

وتراجع المهاجم البرازيلي هالك هداف نادي شانغهاي إيست آسيا الصيني إلى المركز الرابع براتب سنوي قدره 16 مليونًا و 640 ألف جنيه بمعدل أسبوعي قدره 320 ألف جنيه، يحصل عليه من خزينة ناديه الصيني منذ الصيف المنصرم.

ويأتي خامساً الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد، حيث يعتبر صاحب أعلى راتب في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، إذ يحصل سنويا على 15 مليونًا و 100 ألف باوند بمعدل أسبوعي قدره 290 ألف جنيه إسترليني .

وكان بوغبا صاحب أعلى راتب سنوي في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم، عندما كان يلعب في صفوف نادي يوفنتوس الذي رفع راتبه بعد تمديد عقده قبل أن يرحل عنه إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف الماضي .

وحل سادساً المهاجم الإيطالي غراتسيانو بيلي مهاجم نادي شاندونغ لونينغ تايشان الصيني براتب سنوي يصل إلى 14 مليوناً و 200 الف باوند إسترليني بمتوسط أسبوعي قدره 273 ألف جنيه.

وتواجد المهاجم الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي سابعاً ، حيث يتقاضى من خزينة نادي هيبي شينا فورشن الصيني، إذ يبلغ راتبه السنوي 13 مليوناً و 500 ألف جنيه إسترليني بمعدل أسبوعي يصل إلى 260 ألف باوند.

وتراجع “الفتى الذهبي ” الإنكليزي واين روني لاعب مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن عالمياً والثاني محلياً، بعدما كان يحتل المركز الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل مواسم براتب أسبوعي يصل إلى 260 ألف باوند إسترليني، وسنوي يبلغ 13 مليونًا و 500 ألف جنيه.

كما تراجع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى المركز التاسع عالميًا، بعد تمديد لاعبين آخرين لعقودهم خاصة في نادي ريال مدريد، حيث يتقاضى نيمار من خزينة نادي برشلونة 13 مليوناً و 400 ألف جنيه إسترليني، بمعدل أسبوعي يصل إلى 258 ألف باوند.

ويعتبر المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هداف نادي مانشستر يونايتد أقل اللاعبين راتباً في القائمة، إذ يتقاضى من خزينة ” الشياطين الحمر” راتبًا أسبوعيًا قدره 250 ألف جنيه إسترليني ليصل سنويًا إلى 13 مليون باوند، وهو نفس الراتب الذي كان يحصل عليه تقريبًا من خزينة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، واحتفظ به بعد انتقاله إلى مانشستر رغم بلوغه الـ 35 عاماً من عمره.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes