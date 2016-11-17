بعد الطلاق .. عجوزان أردنيان يعقدان قرانهما مجدداً في ” العناية المشددة ” !

قرر عجوز أردني عقد قرانه مجددًا على طليقته المسنة، وهو يتلقى العلاج في العناية المشددة.

وقال المأذون الشيخ يوسف المومني، إن الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، كان قد طلق زوجته في وقت سابق طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، ما استوجب إعادة عقد قرانه على طليقته البالغة من العمر 71 عامًا، أثناء رقوده في غرفة العناية المشددة لإجراء عملية غسيل الكلى في مستشفى الأميرة هيا في محافظة عجلون“.

وأشار بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز إلى أن “الأبناء اصطحبوا والدتهما إلى المستشفى ليلًا، حيث تم إجراء اللازم بعد أخذ الموافقة من رئيس المحكمة الشرعية في المحافظة الشيخ فراس عنانبة، وبحضور الطبيب والكادر التمريضي”.

وأضاف أنه “لمس مقدار الحب والاحترام المتبادل بينهما، وإصرار أبنائهما على إعادة جمع شملهما في هذا العمر، ما دفعه إلى كتابة منشور بالمناسبة على صفحته على الفيسبوك”.

شام تايمز

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