سعودي ينبش قبر خاله بسبب هاتف ” آي فون ” !

أقدم شاب سعودي على نبش قبر خاله ، بهدف البحث عن جهاز آيفون7، كان قد وقع منه أثناء عملية الدفن في مقبرة محافظة الرس في السعودية.

وقال حارس المقبرة في تصريحات صحفية محلية : “انتبهت إلى عملية النبش، فقمت بمنع الشاب من إكمال العملية”، لافتا إلى أن “الشاب برر عملية النبش من أجل البحث عن آيفون7 كان قد وقع منه أثناء دفن خاله”.

ووفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، أضاف الحارس : ” أن نبش القبور من قبل ذوي المتوفين يقتصر على نسيانهم أغراض خاصة مثل الخواتم وأسنان النساء الملبسة بالذهب ”.

وتشهد مقابر عدة في محافظات السعودية عمليات النبش بحثا عن كنوز مدفونة في باطن الأرض، وقد شهدت مواقع أثرية عدة حالات نبش واعتداء على حرمات الموتى وأخذ الأحجار التي يتم العثور عليها داخل القبور، خصوصاً تلك التي تحمل نقوشا أثرية.

شام تايمز

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