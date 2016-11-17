روسيا تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت موسكو الأربعاء رسميا عن سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدة أن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي.

ووقعت روسيا في العام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت للنظر في جرائم حرب. وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أنها تسحب توقيعها عملا بأوامر الرئيس فلاديمير بوتين.

فقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسوماً يقضي بانسحاب روسيا من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات من منظمات حقوقية وأممية بالتحقيق في اتهامات للقوات الروسية بارتكاب “جرائم حرب” في سوريا.

وجاء في المرسوم أن بوتين وافق على “مقترح وزير العدل الروسي، والمتفق عليه مع وزارة الخارجية الروسية، وهيئات السلطة التنفيذية الروسية الفيدرالية المعنية الأخرى، والمحكمة العليا والنيابة العامة، ولجنة التحقيق، حول إرسال إخطار للأمين العام للأمم المتحدة عن رغبة روسيا الاتحادية بعدم المشاركة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، الذي صادقت عليه روسيا في 13 سبتمبر/ أيلول عام 2000″، وفق ما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية الرسمية.

(AFP)

شام تايمز

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