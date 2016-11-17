“سكايب” تتيح الدردشة دون تسجيل حساب

أتاحت “سكايب” امكانية بدء محادثة خاصة مع شخص آخر دون انشاء حساب.

وبحسب blogs.skype، فإنه يمكن لأي شخص إنشاء محادثة خاصة على “سكايب” مع أي شخص، تتضمن جميع أشكال التواصل بالرسائل النصية والمكالمات الصوتية والفيديو.

ويمكن لأي شخص الاستفادة من هذه الخدمة، عن طريق الويب، ويمكن أيضاً لـ 300 شخص أن يتواصلوا مع بعض ضمن محادثة جماعية واحدة، في محادثة نصية، وفي حال كانت المحادثة بالفيديو أو أو الصوت، فإن عدد المستخدمين الأقصى يكون 25 أو أقل، تجنباً للفوضى.

وعند انشاء المحادثة دون حساب، فإن صلاحيتها تدوم لمدة 24 ساعة فقط، وبعد ذلك تختفي وسيكون على المستخدم إنشاء محادثة جديدة.

ولا توفر المحادثات دون انشاء حساب، مزايا الترجمة الفورية والإتصال بالخطوط الأرضية والهواتف المحمولة، الموجودة في تطبيق “سكايب” الذي يحتاج إلى انشاء خاص.

ولانشاء محادثة مع احدهم دون تسجيل حساب، يجب التوجه إلى موقع “سكايب” على الويب، ثم الضغط على بدء محادثة وكتابة اسم ومشاركة المحادثة مع المراد التحدث معه.

شام تايمز

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