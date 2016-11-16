خميس : أنا أحس بمعاناة المواطن السوري .. لدينا أسماء الفاسدين و ستتم محاسبتهم

كشف رئيس الحكومة السورية عماد خميس، عما أسماه “سر الدولة السورية” وهو استمرار عمل مؤسسات “الدولة” بعد 6 سنوات من “الأزمة”، مشيراً إلى أن الحرب تفرز الفوضى ولكن الثوابت الأساسية لم تغب في المؤسسات الحكومية فحتى في المناطق الساخنة هناك تواجد كبير لخدمات الدولة.

وعبر خميس في مقابلة مع التلفزيون ، عن إحساسه بـ”معاناة المواطن السوري”، قائلاً : “أعرف تحديات الأسعار في الحياة اليومية ولدينا حلفاء يدعموننا، ولكننا نعتمد على أنفسنا ولا يوجد أي ليرة ولا أي عملة أجنبية كقرض وضعت في البنوك”.

وأضاف خميس، بحسب ما نقل عنه أن كل فاسد خلال الحرب توأم حقيقي للإرهاب، لافتا إلى أن ذلك “لا يعفينا من مسؤوليتنا كحكومة تسعى إلى التنمية بشكل كبير وإلى تحسين معيشة المواطن وخدماته وتأمين إقلاع العملية الإنتاجية”.

وأشار إلى أن الأداة القوية لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة هي محاربة الفساد، مضيفا أن “هناك فساد إداري ومادي (…) ولدينا أسماء عدد من الفاسدين على المستويين الرسمي والشعبي وستتم محاسبتهم”.

واعترف خميس بوجود عصابات “تعفيش” قائلا “إن عصابات سرقة الحديد والنحاس يدخلون المناطق المحررة لسرقتها ووضعنا إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية ولن تتكرر هذه الظاهرة”.

شام تايمز

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