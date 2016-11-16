مصرف التسليف الطلابي : قرضان شهري وحاسوب للطلاب واستثناء ذوي الشهداء

يستمر التسجيل على القروض التي يمنحها مصرف التسليف الطلابي بجامعة دمشق حتى نهاية الشهر الجاري وفق معايير يستثنى منها ذوي الشهداء حيث سيستفيد منها 7000 طالب وطالبة.

وأوضح مدير فرع مصرف التسليف الطلابي بجامعة دمشق “مازن اسعد” أن التسجيل على القروض بدأ في السادس من الشهر الجاري ويستمر حتى نهايته وخصص المصرف مبلغ 100 الف ليرة سورية لقرض الحاسوب تمنح للطالب فورا بعد شرائه وحصوله على اشعار من الشركة ويسدد هذا المبلغ على دفعات تبدا بعد شهر من شراء هذا الجهاز أما قرض الإعانة الشهرية فيعطى على مدى تسعة أشهر بمعدل 5000 ليرة كل شهر ويتوقف في حال رسب الطالب ويعود في حال نجح ويتم استردادها من الذكور بعد تخرجهم بعامين ومن الإناث بعد 18 شهراً.

وبين أسعد أن إدارة المصرف حددت مجموعة من الأسس للحصول على القرض أهمها الوضع الاجتماعي للطالب والوضع الجامعي إضافة إلى موافقة ترشيح الاتحاد الوطني لطلبة سورية، لافتاً إلى أن فرز الطلبات يتم وفق مفاضلة إلكترونية تأخذ عدة معايير منها أن تكون الأولوية لطلاب الكليات العلمية ومن ثم النظرية وأخيراً المعاهد وكذلك لطلاب السنة الأولى، موضحاً أن ذوي

الشهداء مستثنون من هذه الأسس والمعايير ويحصلون على القرض فوراً.

سانا

شام تايمز

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