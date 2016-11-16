إجراءات مالية بين المركزي السوري والموردين تؤجل تقليل ساعات تقنين الكهرباء

كشف مصدر حكومي مسؤول فضل عدم ذكر اسمه أن باخرة فيول وصلت إلى سورية يوم الجمعة الماضي، إنما لم يتم تفريغها بعد بسبب عدم استكمال الإجراءات المالية بين المصرف المركزي وبين الموردين”

وأضاف: “من المتوقع أن تنتهي اليوم الإجراءات المالية لتفريغ كميات الفيول (تقدر كميتها بحوالي 80 ألف طن)، ليصار إلى تفريغها مباشرة، وتحويلها إلى محطات الطاقة، مما سينعكس إيجاباً على وضع الكهرباء قبل نهاية الأسبوع”، على حد قوله.

وأشار المصدر إلى أن باخرة نفط خام ستصل إلى سورية في الفترة ما بين 20 – 23 تشرين الثاني الجاري، الأمر الذي سيساهم في تقليل ساعات التقنين خلال الفترة المقبلة،

منوهاً إلى أن النفط الخام السوري بات قليلاً جداً، إذ لا تتجاوز نسبة توافره الـ 10 %، مما دفع إلى الاعتماد على النفط الخام المستورد، فهذه المادة ضرورية لعمل المصافي حالياً.

شام تايمز

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