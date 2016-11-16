محمد عبد الله الحزوري طبيب بشري محافظا لـ حماة خلفاً لغسان عمر خلف

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما بتعيين الدكتور محمد عبد الله الحزوري محافظاً جديداً لحماة، خلفاً للمحافظ القديم “غسان عمر خلف”.

وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء “سانا”، من خلال موقعها الرسمي، بأن “بشار الأسد” أصدر مرسوماً بتعيين الدكتور “محمد عبد الله الحزوري” محافظاً لمحافظة حماة.

“محمد الحزوري” من مواليد مدينة حلب عام 1968، حاصل على إجازة في الطب البشري، أخصائي جراحة عظمية، من جامعة حلب، متزوج ولديه 3 أبناء، وتدرج في عدة مناصب إدارية، فاستلم رئيس قسم الإسعاف في مستشفى الرازي الحكومي عام 2011، ثم تسلم مدير مستشفى الرازي عام 2012، كما استلم إدارة صحة حلب عام 2013، وانتخب عضواً في مجلس الشعب عام 2016.

شام تايمز

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