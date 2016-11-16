يوم دام في حلب .. عشرات الضحايا بقصف طال عدة احياء .. سانا : تدمير مستودع أسلحة وآليات وأوكار لإرهابيين وتوقع بينهم قتلى ومصابين بريفي حمص والقنيطرة

شهدت مدينة حلب, يوم الاربعاء, يوماً دامياً, حيث تعرضت عدة احياء لاعمال قصف, مااسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى, وخروج مشفى عن الخدمة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء القصف بالراجمات والصواريخ على حيي الشعار وكرم البيك شرق حلب.

ونشرت المصادر مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بعدد من المباني, والناتج عن القصف الذي وقع في حي الشعار.

واضافت المصادر ان ضحايا سقطوا بينهم اطفال جراء قصف جوي استهدف ايضا احياء الميسر والصاخور و باب النيرب ومساكن هنانو وصلاح الدين و السكري والفردوس بحلب.

واستهدفت إحدى الغارات الجوية مشفى البيان بمدينة حلب، ما تسبب بخروجه عن الخدمة، إلى جانب وقوع قتلى وجرحى، بحسب المصادر.

واضافت المصادر ان قصفا جويا استهدف بلدة باتيو بريف حلب الغربي .

واتهمت المصادر الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن هذه الهجمات.

من جهتها, اعلنت مصادر مؤيدة ان قصفا مدفعيا وصاروخيا هو الأعنف على مواقع ومناطق انتشار المجموعات المسلحة في الاحياء الشرقية.

وجاء ذلك بعد يوم على نفي وزارة الدفاع الروسية شن الطيران الروسي والسوري أي ضربات جوية على اهداف بحلب منذ 28 يوماً, وذلك ردا على تقارير نشرتها وسائل الإعلام حول استهدف سلاح الجو الروسي مشافي في المحافظة خلال 24 ساعة.

وتتعرض عدة مناطق, لاسيما مدينة حلب الشرقية, لقصف جوي يؤدي لسقوط قتلى وجرحى واضرار مادية بالبنى التحتية, وسط انتقادات دولية لموسكو باستهداف طيرانها مواقع مدنية ومناطق تخضع لسيطرة المعارضة المعتدلة, ودعوات بممارسة “ضغوطات” على النظام من اجل ايقاف قصفه للمناطق.

يشار الى ان روسيا بدات امس عملية واسعة في ريفي إدلب وحمص, في وقت تدرس توسيعها لتشمل حلب.

المرصد: غارات جوية على شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة تقتل عشرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وعاملين في الإغاثة والطواقم الطبية إن غارات جوية ضربت أهدافا على مقربة من مستشفى للأطفال ومدرسة في شرق حلب الذي تسيطر عليه فصائل مسلحة معارضة للنظام السوري في اليوم الثاني من تجدد القصف الذي شهد مقتل 20 شخصا على الأقل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات التي شنتها طائرات سورية أو روسية على شرق حلب قتلت سبعة أطفال على الأقل وعامل إغاثة.

ونفت موسكو التقارير بأن طائراتها ضربت المدينة في حملة القصف المتجددة مشيرة إلى أنها تلتزم تعليق العمليات العسكرية على حلب.

وأشار المرصد إلى أن الأحياء المستهدفة في القصف شملت الشعار والسكري وكرم البيك.

ويشير القصف الذي بدأ أمس الثلاثاء فيما يبدو إلى انتهاء هدنة أعلنتها الحكومة السورية وروسيا في 18 أكتوبر تشرين الأول.

وقال المرصد وسكان إن شرق المدينة تعرق لقصف بصواريخ طائرات وبراميل متفجرة ألقتها مروحيات فضلا عن نيران المدفعية التي أطلقتها القوات الحكومية.

وقال بيبرس مشعل وهو مسعف في منظمة الدفاع المدني السوري في شرق حلب لرويترز “لهذه اللحظة البراميل تسقط بكثافة على حلب.. القصف لا يهدأ.. (القصف) المروحي لا يوقف ولا لحظة.”

الأحياء المستهدفة

وذكر المرصد أن الغارات أصابت محيط مستشفى للأطفال في حي الشعار ومدرسة في حي صلاح الدين.

وقال مضر شيخو وهو ممرض في شرق حلب “تصبّحنا على القصف ولهلق شغال مروحي وحربي”. وأضاف “حرقوا (حي) الشعار أمس واليوم.”

في حين قال ابراهيم أبو الليث المسؤول في الدفاع المدني إن أكثر من أربعين غارة استهدفت حي الشعار. وقال “اليوم القصف جدا جدا عنيف.”

وقال التلفزيون السوري الرسمي أمس الثلاثاء إن سلاح الجو السوري شارك في الضربات ضد “معاقل إرهابية” في حلب القديمة بينما قالت روسيا إنها ضربت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام في أماكن أخرى من البلاد دون أن تذكر حلب.

وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن هناك عمليات انتشار واسعة للقوات على عدد من الجبهات الرئيسية في مسرح حلب استعدادا لهجوم بري واسع النطاق. وأضافت القناة أن الهجوم وشيك وفي انتظار ساعة الصفر.

فيما ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن :

وحدات من الجيش العربي السوري تدمر مستودع أسلحة وآليات وأوكار لإرهابيي “النصرة” وتوقع بينهم قتلى ومصابين بريفي حمص والقنيطرة

أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في حمص كبدت بعد ظهر اليوم وخلال عمليات دقيقة التنظيمات الإرهابية ولا سيما تلك المنضوية تحت تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في مناطق انتشارها في عدة مناطق بريف حمص الشمالي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش استهدفت بغزارة نارية تجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” المدعوم من نظامي أردوغان وآل ثاني القطري ومحاور تحركاتهم في كفرلاها والسعن وجوالك والغنطو وحوش الطالب بريف حمص الشمالي.

وأكد المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على أعداد من إرهابيي “جبهة النصرة” وإصابة آخرين وتدمير عدد من الآليات المزودة برشاشات.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس 28 قتيلا ومصابا بين إرهابيي “جبهة النصرة وأحرار الشام” بينهم جنسيات عربية ودمرت لهم مقرات وآليات في ريف حمص الشمالي.

وتنتشر في عدد من مناطق قرى ريف حمص الشمالي مجموعات إرهابية يتبع أغلبها لتنظيم “جبهة النصرة” وتعتدي على القرى المجاورة ومدينة حمص بالقذائف ما يتسبب بارتقاء شهداء وسقوط جرحى أغلبهم من الأطفال والنساء.

وحدات الجيش العاملة في القنيطرة تدمر مستودع أسلحة وسيارتين لإرهابيي “جبهة النصرة” وتوقع بينهم 15 قتيلا ومصابا في جباثا الخشب

كما نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات من سلاح المدفعية على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي في قرية جباثا الخشب وأحراجها بريف القنيطرة.

وأفاد مراسل سانا بأن الرمايات المدفعية أسفرت عن “تدمير مستودع أسلحة وذخيرة وسيارتين للإرهابيين في ساحة قرية جباثا الخشب ومقتل وإصابة عدد منهم”.

وبين المراسل أن رمايات سلاح المدفعية على تحركات الإرهابيين في أحراج جباثا الخشب أدت إلى “إيقاع 15منهم بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر”.

وتتلقى المجموعات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف القنيطرة الدعم اللوجيستي والاستخباري من كيان العدو الاسرائيلي وتعتدى على الأهالي في القرى الآمنة بالقذائف المتنوعة والأسلحة الرشاشة الثقيلة وذلك للتغطية على الخسائر الكبيرة التي تتكبدها في عمليات للجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على تجمعاتها وأوكارها في المنطقة.

شام تايمز

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