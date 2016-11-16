ضحايا بعشرات الصواريخ على مدينة السفيرة بريف حلب

استهدفت فصائل معارضة, يوم الأربعاء, مدينة السفيرة شرق حلب بصواريخ الغراد, ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن مدينة السفيرة تعرضت للقصف بصواريخ الغراد من قبل الفصائل المعارضة.

وقالت مصادر مؤيدة إن قتلى وجرحى من المدنيين سقطوا جراء استهداف الفصائل للمدينة بعشرات الصواريخ.

ومن جانبها, اشارت مصادر معارضةالى ان الفصائل استهدفت معامل الدفاع والبحوث العلمية قرب مدينة السفيرة جنوب شرق حلب بما يقارب الـ 40 صاروخ غراد.

وسبق أن هزت انفجارات ضخمة معامل الدفاع في بلدة السفيرة في تموز الماضي.

ويشار الى ان معامل الدفاع في السفيرة شرقي حلب تعد من أكبر معامل الدفاع في سوريا، وتحوي مستودعات هائلة للأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها وأشكالها كما تحوي على عدة أبنية ومصانع داخلها، ففيها تتم صناعة قذائف الهاون وقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات والمضادات الأرضية وتوجد فيها مباني للأسلحة الكيماوية والتي تعد أخطر المباني داخل المعامل.

شام تايمز

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