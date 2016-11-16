كاميرون يتقاضى 2500 دولار في الدقيقة للحديث عن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

لندن ـ “شام تايمز”: قرر رئيس وزراء بريطاني السابق ديفيد كاميرون السير على خطا سلفه طوني بلير، وتقاضي مبالغ مالية طائلة مقابل كل خطاب يلقيه حول خروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) أن كاميرون يتقاضى 120 ألف جنيه استرليني لإلقاء خطاب مدته 60 دقيقة عن خروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 2000 جنيه استرليني (نحو 2500 دولار) في الدقيقة الواحدة.

وكان كاميرون استقال في حزيران/يونيو الماضي من منصبه بعد خسارة حكومته الاستفتاء الذي نظمته حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ثم قرر في أيلول/سبتمبر الماضي التخلي عن مقعده في البرلمان البريطاني.

وقالت الصحيفة إن كاميرون يلقي الآن خطابات مدفوعة الأجر للحديث إن تجربته داخل مقر رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت)، وتقاضى مؤخراً 120 ألف جنيه استرليني لإلقاء خطاب على مدى ساعة واحدة، في حين كان يتقاضى راتباً سنوياً مقداره نحو 144 ألف جنيه استرليني اثناء توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا.

واوضحت أن كاميرون ألقى الخطاب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، وناقش خلاله تداعيات فشل جهوده الرامية لابقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام الذي نظمته حكومته وقتها حول عضوية المملكة المتحدة في هذا التكتل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بلير يتقاضى أكثر من 200 ألف دولار مقابل خطاب لا تتجاوز مدته ساعة واحدة، وأوردت تقارير صحفية أنه انضم إلى لائحة الأثرياء في المملكة المتحدة بعد أن جمع ثروة تردد بأنها وصلت إلى نحو 70 مليون جنيه استرليني، أي ما يُعادل نحو 87 مليون دولار، من وراء إلقاء الخطب وتقديم خدمات استشارية لدول في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ومؤسسات مالية دولية، منذ أن ترك منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 2007 بعد نحو عشر سنوات على توليه المنصب.

شام تايمز

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