تشيلي توقف زحف أوروغواي وتزيد إثارة تصفيات المونديال

حقق المنتخب التشيلي فوزاً مثيراً على حساب أوروجواي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الأربعاء بتصفيات كأس العالم 2018.

أوروجواي حلت ضيفاً على تشيلي فجر الأربعاء في إطار مباريات الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال الروسي.

ونجحت أوروجواي في مباغتة تشيلي عن طريق تسجيل إديسون كافاني للهدف الأول في الدقيقة 17 من الشوط الأول، ليضيع أصحاب الأرض في موقف حرج.

واستطاع إدواردو فارجاس أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 45 من زمن المباراة، قبل أن يسجل أليكسيس سانشيز هدفين لتشيلي في الدقيقتين 61 و78.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أوروجواي في الدقيقة 84 تكفل لويس سواريز بتنفيذها، إلا أنه فشل في إيداعها داخل الشباك ليقضي على أمال السليستي في العودة للقاء.

وبهذه الهزيمة يكون رصيد أوروجواي قد تجمد عند النقطة 23 في المركز الثاني بترتيب أمريكا اللاتينية المؤهلة للمونديال، خلف البرازيل المتصدر برصيد 24 نقطة قبل مواجهتها لبيرو.

أما تشيلي فأرتفع رصيدها إلى النقطة 20 لتظل محافظة على المركز الرابع بالترتيب بفارق الأهداف خلف الإكوادور، ومتقدمة بنقطة عن الأرجنتين صاحبة المركز الخامس.

يلا كورة

شام تايمز

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