سحر ميسي يعود ليقود الأرجنتين لسحق كولومبيا بتصفيات المونديال

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً كبيراً على حساب كولومبيا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الأربعاء بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وحلت كولومبيا ضيفاً على الأرجنتين فجر الأربعاء في إطار مباريات الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا.

وافتتح ليونيل ميسي أهداف الأرجنتين في المباراة مع حلول الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، بعدما كرة صاروخية أطلقها أثناء تنفيذه لركلة حرة خارج منطقة جزاء كولومبيا.

وأضاف لوكاس براتو الهدف الثاني في الدقيقة 23 إثر كرة رأسية حول بها كرة عرضية رائعة أرسلها ميسي، ليضاعف من تقدم التانجو في المواجهة.

الهدف الثالث جاء في الدقيقة 85 عن طريق أنخل دي ماريا عقب تمرير ميسي كرة له أمام مرمى كولومبيا مباشرة، ليقضى على آمال كولومبيا في العودة مجدداً.

وجاء الانتصار الأرجنتيني بعد أيام من الخسارة الكبيرة بثلاثية نظيفة، والتي تعرض لها أمام البرازيل في الجولة الماضية من التصفيات اللاتينية المؤهلة للمونديال.

وارتفع رصيد الأرجنتين إلى النقطة 19 ليتقدم نحو المركز الخامس في جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتراجعت كولومبيا إلى المركز السادس، غير المؤهل إلى كأس العالم أو ملحق التصفيات على الأقل، بعدما تجمد رصيدها عند النقطة 18.

شام تايمز

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