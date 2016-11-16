وزير التموين: السكر سيباع بـ400 ليرة .. جسر جوي غذائي سيربط الحسكة بالعاصمة

استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد اللـه الغربي خلال اجتماعه بالمعنيين بالقطاع التمويني في المحافظة أهم الصعوبات التي تعترض العمل وسبل حلها وفق الظروف الممكنة، وأكد الوزير من خلال جولته الاطلاعية التي قام بها على مخبز الحسكة الأول الآلي وصالتي الخزن والتسويق وعدد من المحال التجارية في منطقة سوق الهال بمدينة الحسكة واستمع إلى هموم المواطنين، بضرورة تأمين مادة السكر بالسعر المحدد من الدولة ووضع حد لجشع التجار، واحتكار بعضهم للمواد الغذائية والتموينية وارتفاع أسعار الأدوية وضعف أداء مؤسسات التدخل الإيجابي.

وأكد الوزير أنه سيتم البدء اعتباراً من اليوم الأربعاء بنقل 10 أطنان من مادة السكر التي تشهد أزمة خانقة في الحسكة وبأسعار تفوق حجم سعرها الطبيعي بكثير، عن طريق الشحن الجوي من العاصمة إلى المحافظة، وسيباع الكيلوغرام الواحد بسعر 400 ليرة سورية، كما سيتم اعتباراً من الأسبوع القادم نقل كميات متتالية من المواد الغذائية والسكر بمعدل 20 إلى 30 طناً أسبوعياً، وستتحمل الحكومة أجور ونفقات النقل وستباع المواد في محافظة الحسكة بالسعر نفسه الذي تباع فيه في دمشق.

وبين الوزير بأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الحسكة، للعمل على تأمين كميات جيدة من الأدوية المختلفة الخاصة بالصيدليات ومستودعات الأدوية.

وقال: إن واقع رغيف الخبز في المحافظة رديء المستوى من حيث الجودة على الرغم من توافر كل مستلزمات إنتاج الرغيف الجيد وبمواصفات قياسية.

وبيّن محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى أن المواد التموينية والغذائية ستصل تباعاً إلى محافظة الحسكة بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وسيتم تأمين كميات جيدة من مادة السكر وستباع بالتسعيرة النظامية التي حددها الوزير، كما سيتم توزيع كمية طن ونصف الطن من مادة السكر التي تمت مصادرتها من التجار المحتكرين، بشكل مجاني على الأسر الفقيرة وذوي الشهداء والعوائل التي يوجد فيها معاقون، وأن وزير التجارة الداخلية وعد بتأمين ألف إلى 3 آلاف ربطة خبز ستوزّع على الأسر المحتاجة مجاناً كل يوم على مدار شهري.

الوطن

شام تايمز

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