“النيران الصديقة” تقود بوليفيا لمفاجأة باراجواي

فجر منتخب بوليفيا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب على ضيفه باراجواي بهدف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “إيرناندو سيليس الأوليمبي” بالعاصمة لا باز في إطار الجولة الـ12 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وعلى الرغم من لعب أصحاب الأرض منقوصين من لاعب منذ الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه المدافع خوان جابرييل فالفيردي، إلا أن هذا لم يمنعهم من التسجيل في شباك “الألبيروخا”.

وجاء الهدف عن طريق النيران الصديقة، عندما أحرزه حوستافو جوميز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني الذي يسقط فيه منتخب باراجواي في فخ الهزيمة، بعد الخسارة في عقر داره أمام بيرو برباعية مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السابع ويفرط في فرصة الارتقاء مؤقتا للمركز الرابع في حالة تمكنه من تحقيق الفوز.

في المقابل، حقق “الفيردي” انتصاراه الثاني في مشوار التصفيات ليرفع رصيده للنقطة السابعة ويترك قاع الترتيب للمنتخب الفنزويلي، الذي يحل في الوقت الحالي ضيفا على الإكوادور.

كووورة

شام تايمز

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