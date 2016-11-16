فرنسا تتعادل سلبيًا أمام كوت ديفوار

تعادلت فرنسا اليوم وديًا مع ضيفها المنتخب الإيفواري سلبيًا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بوليرت ديليليس.

ويأتي هذا التعادل عقب الفوز الصعب التي حققته فرنسا على السويد بهدفين لواحد يوم الجمعة في الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتحتل فرنسا صدارة مجموعتها الأولى في التصفيات بعشر نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن هولندا صاحبة المركز الثاني والسويد الثالثة بفارق الأهداف.

بينما حققت كوت ديفوار هذا التعادل السلبي بعد نتيجة مماثلة أمام المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أيضًا.

ويحتل المنتخب الإيفواري صدارة مجموعته في التصفيات بأربع نقاط بفارق نقطتين عن الجابون الثانية والمغرب الثالثة.

كووورة

شام تايمز

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