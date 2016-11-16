التعادل يحسم قمة إيطاليا وألمانيا

تعادل منتخبا إيطاليا وألمانيا سلبيا في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

المباراة بدأت بشكل متوازن من جانب كلا المنتخبين مع أفضلية نسبية للمنتخب الإيطالي على صعيد الاستحواذ على الكرة والسيطرة على وسط الملعب.

وتميز أداء الفريقين بالنظام وحسن التمركز، ولكن دون التقيد بأداء دفاعي والاعتماد على نقل الكرة في كل أنحاء الملعب، خاصة من الجانب الألماني للوصول إلى مرمى العملاق جيانلويجي بوفون.

لم يتغير شكل اللقاء بمرور الوقت ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون خطورة حقيقية على مرمى كلا المنتخبين.

ودفع جيامبيرو فينتورا، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، بالشاب جيانلويجي دورناروما في حراسة المرمى كما دفع بأستوري بدلا من رومانيولي، مع بداية الشوط الثاني، بينما لم يجرِ يواخيم لوف، نظيره في ألمانيا، أي تغييرات على تشكيلته التي بدأت المباراة.

وشكلت المساحات الموجودة في دفاع المنتخب الألماني خطورة كبيرة من قبل المهاجم بيلوتي، ولكن مدافعي المانشافت تدخلوا في أكثر من كرة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الموقف، ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

بدأ كلا المدربين في إجراء تبديلات لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في المشاركة، ولكن وتيرة اللقاء لم تتغير كثيرا.

وكاد بيلوتي قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق يمنح إيطاليا التقدم بمهارة فردية رائعة، لكن القائم تصدى لتسديدته، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرة النهاية.

كووورة

شام تايمز

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