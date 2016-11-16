ألمانيا : سوري يتكبد خسائر الآلاف من اليوروهات بعد إحراق محله من قبل نازيين !

تعرض مركز لـ “تسمير البشرة”، يملكه شخص سوري، في مدينة ماغديبورغ الألمانية، عاصمة ولاية ساكسن أنهالت، للاحتراق، اليوم الاثنين.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع “شبيغل أونلاين”، وترجمها عكس السير، فإن الحريق متعمد، حيث عمد من قاموا بإشعاله إلى رسم صليب معقوف (شعار الحزب النازي).

وقدرت الخسائر التي تسبب بها الحريق بـ 120 ألف يوور.

ونقل الموقع عن أحد شهود العيان قوله، إنه شاهد 3 رجال يحطمون واجهة المركز، وتلا ذلك صوت نافجار، ثم لاذوا بالفرار.

وقالت الشرطة إن الجناة قاموا بزرع عبوة ناسفة أدى انفجارها إلى اندلاع الحريق.

وأخلت فرق الإنقاذ والإطفاء 33 شخصاً في المنطقة، كإجراء احترازي، فيما بدأت الشرطة عملية البحث عن الجناة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes