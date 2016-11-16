بالفيديو .. صراف آلي معطل يطرح آلاف الدولارات بالخطأ لرجل ماليزي

رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع ماليزيا رجلاً يسحب من الصراف الآلي مبلغًا صغيرًا، وبعد الانتهاء من معاملته، قذفت الماكينة كمية كبيرة من الأموال وسقطت بين قدميه.

ويظهر الرجل مندهشاً، ويلتفت حوله للتأكد من عدم متابعته من أحد، ومن ثم يجمع الأموال بأسرع ما يُمكن ويلوذ بالفرار.

ووفقاً لوسائل إعلام ماليزية، فإن البنك المسؤول عن الصرّاف كشف أن المبلغ الذي أسقطته الماكينة خطئًا يبلغ 1800 £ رنغيت ماليزي أي ما يعادل 10،000 $، وأن الإجراءات جارية لتحديد هوية الرجل واستعادة الأموال.

شام تايمز

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