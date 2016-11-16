مدرب الإمارات يوضح أسباب تخطي العراق وإصابة عموري

أكد مهدي علي، مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، أن الفوز الذي حققه “الأبيض” اليوم الثلاثاء، على ضيفه المنتخب العراقي، تحقق بجهود الجميع من لاعبين وجهازين فني وإداري وجمهور وإعلام.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي حسمها “الأبيض” بهدفين دون مقابل: ” لا أهتم للشائعات، والأهم إبقاء المنتخب في أفضل حالاته سواء أكملت المسيرة أو أكملها غيري”.

وتحدث مهدي عن إسماعيل مطر “سمعة” قائد المنتخب الإماراتي، والذي سجل الهدف الثاني لفريقه في الشباك العراقية، في مباراة الفريقين بختام الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، قائلاً: “سمعة رمز من رموز الكرة الإماراتية، ورد في الملعب على المشككين من عودته لصفوف المنتخب”.

وطمأن مهدي جماهير الكرة الإماراتية ونادي العين، عن حالة اللاعب عمر عبد الرحمن “عموري”، بقوله: “عموري يعاني من إصابة في الظهر، لكنها بسيطة، وأنا سعيد بما قدمه، وقدمه زملاءه اللاعبين، وقتالهم حتى النهاية أمام المنتخب العراقي”.

وفي المقابل، قال راضي شنيشل مدرب المنتخب العراقي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “حظوظنا في المنافسة قائمة، ولكنها أصبحت ضعيفة، وغياب الاستقرار الفني، انعكس على العراق، ونعمل على بناء منتخب قوي، ومستوى اللاعبين فاجئني، ولم نكن طبيعيين في المباراة، بينما لعب المنتخب الإماراتي، بتركيز وروح عالية افتقدناها، وخبرته كانت أفضل منا في تلك المباراة”.

كووورة

شام تايمز

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