في تحدٍ لقرار منع الأذان بإسرائيل .. نائب عربي يرفع الأذان من داخل الكنيست .. فيديو

من المقرر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي، يوم غد الأربعاء، بالقراءة التمهيدية الأولى على قانون “منع الأذان” عبر منع استخدام أجهزة مكبرات الصوت في دور العبادة، بادعاء أن “مئات آلاف المواطنين يعانون من الضجيج الذي يسببه الأذان الصادر عن المساجد”.

وتقدّم بقانون “منع الأذان” المثير للجدل النائبان، موطي يوغيف من “البيت اليهودي” وروبيرت إيلاتوف من حزب “إسرائيل بيتنا”.

ويدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقانون، حيث قال قبل أيام إن “القانون معد للحفاظ على الهدوء”.

وسيمنح مشروع القانون في حال إقراره، الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.

ووفقاً لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية)، يعيش ما يزيد على مليون وأربعمئة ألف عربي فلسطيني في إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

في المقابل، لاقى مشروع القانون انتقادات واسعة من أطراف محلية، وتركزت الانتقادات في أوساط البرلمانيين والأحزاب العربية داخل إسرائيل، إلى جانب نائب عربي عن حزب “ميرتس” اليساري الذي وصف الخطوة “بالعنصرية”.

من جانبه رفع العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي آذان المغرب من على منصة الكنيست، احتجاجاً على القانون، وقال الطيبي بحسب الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو “المحرّض الأول” وراء قانون “منع ضجيج” مكبرات الصوت من دور العبادة، حيث يقود حملة “إسلاموفوبيا” ضد المسلمين على حد تعبيره، مستنكراً ما وصفها بـ”الاعتداءات على المساجد والكنائس”.

وأضاف “نحن أيضا نعاني من ضجيج النفخ بالبوق يومي الجمعة والسبت، ونعاني من منع السفر في أعيادكم، خاصة عيد الغفران، لكننا لا نعترض، ولا نمس بشعائركم.”

بدوره، علق النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، باسل غطاس، على صفحته عبر “فيسبوك” قائلاً “إذا مُنع الأذان في المساجد سنرفعه من الكنائس، وإذا مُنع في الكنائس، فبيوتنا كلها مساجد وكنائس. صوت الأذان يذكرنا ويذكرهم دائماً بأن هذه الأرض عربية، خمس مرات في اليوم”، بحسب صحيفة العربي الجديد.

وتابع قائلاً “سأعلن في الأيام القريبة عن مبادرة سياسية اجتماعية للتصدي للقانون، فبدون خطوات فعلية لا يمكن محاربة هذا القانون”.

وأضاف أنه “يُرفع الآن أذان الفجر بجانب بيتي في القدس، إذ اعتدت أن أستيقظ باكراً للتحضير ليوم عمل آخر، سيصدح الأذان مهما طغى الغزاة، ومهما طال الزمن، لن تسكت المآذن”.

شام تايمز

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