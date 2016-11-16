صحيفة : مدير مركز للاجئين متهم باغتصاب لاجئة سورية في ألمانيا يحمل 19 سابقة جنائية !

ذكرت صحيفة “فيستفالين بوست” الألمانية اليوم الثلاثاء أن مدير مركز اللجوء في مدينة فينينتروب، الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على لاجئة سورية واغتصبها أربع مرات على الأقل، يحمل سوابق جنائية كثيرة، حسب ما نقلت وكالة أنباء “إي بي دي” الألمانية.

وذكرت الصحيفة أن الشخص الذي يحمل الجنسية الهولندية ويبلغ من العمر 51 عاما مثل أمام المحكمة في مدينة أرنسبيرغر بتهمة الاغتصاب الجنسي.

وتبين من لائحة الاتهام المقدمة ضد الشخص أنه كان قد حكم عليه 19 مرة سابقا بتهم تتعلق بحيازة المخدرات وحيازة غير قانونية لأملاك الغير والتزوير، وكذلك حالة اعتداء جنسي في سنة 2000. وقام الرجل بجرائمه في هولندا وفي بلجيكا وفي ألمانيا.

من جانبها، أعلنت السلطات المحلية في أرنسبيرغ عدم مسؤوليتها عن تعيين هذا الشخص، نقلا عن صحيفة “فيستفالين بوست”. وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية كريستوف زوبيلر للصحيفة “إن الشركة المتعاقدة لإدارة مركز اللجوء هي فقط المسؤولة عن التعيينات”.

(DW)

شام تايمز

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