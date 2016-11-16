” عنصري يتبنى عقيدة تفوق ذوي البشرة البيضاء ” .. إنتقادات حادة لاختيار ستيفن بانون كبيراً لمستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، امس الإثنين، عن اختياره رجل الأعمال، ستيفن بانون، في منصب كبير المخططين (المستشارين) الاستراتيجيين في البيت الأبيض؛ وهو ما أثار انتقادات حادة من منظمات متعددة تقول إنه بانون (62 عاما) عنصري يتبنى عقيدة تفوق ذوي البشرة البيضاء.

ومنذ فوزه في انتخابات الرئاسة، التي أجريت الثلاثاء الماضي، يعمل ترامب (70 عاما) وحزبه الجمهوري على تشكيل إدارته؛ تمهيدا لتنصيبه يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، ليبدأ ولاية رئاسية من أربع سنوات.

وقال رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، نهاد عوض، إن “تعيين بانون في إدارة ترمب يبعث برسالة مقلقة بأن نظريات المؤامرة المتعلقة بمعاداة المسلمين وعقيدة القوميين البيض سيكون مرحبا بها في البيت الأبيض”.

وحث عواد، في بيان نشره “كير” على موقعه الإلكتروني، “الرئيس المنتخب ترامب على إعادة النظر في هذا التعيين غير الحكيم، إذا ما كان يسعى بالفعل إلى توحيد الأمريكيين”، كما أعلن في خطاب إعلان فوزه بالرئاسة.

ويمتلك بانون، المدير السابق لموقع “برايتبارت” الإلكتروني الإخباري، معتقدات يمينية متطرفة، وهو معروف بتعصبه القومي للأمريكيين البيض، ولديه علاقات وثيقة مع حركات اليمين المتطرف الأوروبية.

وبعد أن تسلم إدارة حملة ترامب الانتخابية في أغسطس/ أب الماضي، لعب بانون دورا كبيرا في حشد الناخبين البيض لصالح المرشح الجمهوري.

تعيين بانون لقي رفضا كذلك من جانب مركز “ساذرن بوفرتي لو سنتر”، وهو منظمة غير حكومية معنية برصد المؤسسات والقيادات العنصرية.

وقال المركز، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن “بانون لا مكان له في البيت الأبيض.. في يوليو/ تموز (الماضي) فاخر بانون بأنه (موقع) برايتبارت الإخباري هو منصة لليمين.. وهذا كما نعلم هو الطاقة الكامنة خلف الكم الهائل من المضايقات العنصرية والمعادية للسامية، التي ابتليت بها وسائل التواصل الاجتماعي خلال حملة انتخابات الرئاسة”.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير الحقوقية (غير حكومية)، جوناثان جرينبلات: “إنه يوم حزين أن يتولى هذا المنصب رجل كان يدير موقعا إلكترونيا يؤيد عقيدة تفوق ذوي البشرة البيضاء ومعاداة السامية والمناداة بالعنصرية”.

بينما نفى رينس بريبوس، الذي اختاره ترامب في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، صحة الاتهامات الموجهة إلى بانون.

وقال بريبوس، في تصريحات تلفزيونية: “لا أعرف من أين جاءوا بذلك. هذا ليس ستيف بانون الذي أعرفه.. لم أشهد على الإطلاق مثل هذه الأشياء التي يروجونها بشأنه”.

ويتهم سياسيون، حاليون وسابقون، وفنانون ورياضيون وكتاب وغيرهم ترامب بأنه “عنصري معادي للمسلمين والأقليات والأجانب والمهاجرين والنساء وأتباع الديانات الأخرى”، وهو ما شجع، على حد قولهم، العديد من الجماعات العنصرية على تبني خطابه خلال الحملة الانتخابية.

(ANADOLU)

شام تايمز

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