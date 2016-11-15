النقض المصرية تخلي سبيل أبناء مبارك بقضية قصور الرئاسة

قررت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء رفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي الرئيسالاسبق علاء وجمال مبارك في قضية “قصور الرئاسة”.

وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهما في القضية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في تشرين أول 2015 قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة.

وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في أيار 2015 مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

(DPA)

شام تايمز

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