ألمانيا : لاجئون أفغان يصيبون لاجئاً سورياً بوجهه و يكسرون أنف آخر خلال شجار

تعرض أربعة لاجئين سوريين قادمين من مدينة “زولتس باخ” للضرب على يد لاجئين أفغان، في مدينة سابروكن، عاصمة ولاية سارلاند، جنوب غربي ألمانيا.

وسائل إعلام محلية، قالت يوم أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن سبعة لاجئين أفغان، قاموا بالهجوم على السوريين وضربهم، حيث أصيب أحدهم في وجهه وكسر أنف آخر.

وتعرضت امرأة لإصابات خفيفة في الوجه، خلال محاولتها “فض الشجار”، فيما نقل المصابون إلى المشفى، بالتزامن مع فرار الجناة.

ونقل الإعلام الألماني عن الشرطة قولها، إن سبب الشجار بين الطرفين ليس معروفاً بعد، وطلبت من يملك معلومات عن الحادثة الاتصال بالرقم : 068197150.

شام تايمز

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