مدرب السعودية يكشف أسباب الهزيمة أمام اليابان

أعرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن شعوره بعدم الرضا عن أداء لاعبي الأخضر أمام اليابان.

وخسر المنتخب السعودي أمام مضيفه الياباني 2-1 اليوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال مارفيك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء :” لم يكن اللاعبون في مستواهم المعروف وغاب عنهم التركيز في فترات كثيرة وهو ما منح منافسنا التقدم”.

وأضاف: “كان أيضا لحماس لاعبي المنتخب الياباني دورا كبيرا في الفوز بالمباراة حيث كانوا يبحثون عن الفوز لتجديد آمالهم في الصعود لكأس العالم”.

وأكد : “رغم مرارة الهزيمة وعدم تقبلي لها، ولكني أهنئ المنتخب الياباني على هذا الفوز، فهم يستحقون النقاط الثلاث”.

واختتم مارفيك حديثه قائلا :” يجب ألا تؤثر هذه الخسارة علينا خاصة وأنها لم تؤثر على صدارتنا للمجموعة .. وسأعمل على تعويض هذه الخسارة أمام تايلاند في الجولة المقبلة”.

كووورة

شام تايمز

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