الإمارات تشعل المجموعة الثانية بفوز ثمين على العراق

سجل أحمد خليل وبديله المخضرم إسماعيل مطر العائد للتشكيلة بعد غياب هدفين، ليقودا الإمارات للفوز 2-صفر على العراق، والحفاظ على فرصها في التأهل لكأس العالم لكرة القدم اليوم، الثلاثاء.

ووضع خليل، المنتخب الإماراتي في المقدمة في المباراة التي جرت في أبوظبي بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الشوط الأول، ثم ترك المباراة في آخر ربع ساعة، ليشارك مطر، ويعزز التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى تسع نقاط في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، بفارق الأهداف خلف أستراليا، بينما تفصلها نقطة واحدة عن الصدارة التي تتقاسمها السعودية مع اليابان.

في المقابل، تقلصت آمال المنتخب العراقي في التأهل بشكل كبير، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط فقط في المركز الخامس، قبل الأخير.

واستغل خليل، أفضل لاعب في آسيا العام الماضي، كرة مرتدة من الدفاع، ليطلق قذيفة في الشباك في الدقيقة 26.

وشكل صانع لعب الإمارات عمر عبدالرحمن “عموري”، المرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي هذا العام، خطورة على مرمى العراق بتسديداته بعيدة المدى لكن الحارس محمد حميد حرمه من زيادة النتيجة.

وكاد العراق يدرك التعادل في الدقيقة 34، لكن تسديدة مهند عبد الرحمن، الذي سجل رباعية في الفوز على تايلاند في الجولة الماضية، حادت قليلا عن مرمى الإمارات.

وأحسن مطر التعامل مع تمريرة علي مبخوت ليضيف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة ويلعب الفائز مع فريق من اتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا.

كووورة

شام تايمز

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